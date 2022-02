annonse

Resett-redaktør Helge Lurås har i skrift og tale den siste tida uttrykt bekymringer for at den politiske polariseringen av mediene og opinionen i USA skal smitte over på norske forhold og gjøre Resett til et høyreradikalt ekkokammer.

Han er uenig med en del av Resetts leserkrets som er imot at Resett skal formidle meninger som er forskjellig fra synspunktene til denne delen av leserkretsen. Disse leserne vil ha seg frabedt politisk korrekte og venstredreide meninger og ønsker det etablerte meningshegemoniet pokker i vold og kanskje enda lenger. Det korte svaret fra Lurås til dem er at enkeltmenneskets frihet beror på at meningene til ens politiske motstandere får komme fram. I et demokratisk og sivilisert samfunn bør man kjenne de andres perspektiver og synspunkter, og forstå andre ut fra sine forutsetninger, mener han.

Det kan synes lett å være enig i budskapet til Lurås. I prinsippet har han rett, men det spørs om det er for enkelt å være enig med ham i en situasjon der hans politiske motstandere nærmest fullstendig dominerer mediene og nettopp bryter med de verdiene som Lurås holder fram som essensen i det vestlige demokratiet. Argumentasjonen og kritikken fra det som blir kalt høyresiden, går nettopp på at den største trusselen mot demokratiet kommer fra den andre siden, venstresiden.

Det politisk korrekte etablissementet har jo tatt opp i seg store deler av venstresidens ideologi på sentrale samfunnsområder ved å støtte identitetspolitiske krav og styrke en stadig ekspanderende stat med blankofullmakt fra politikerne til å indoktrinere borgerne i den politisk korrekte tro. Solberg-regjeringens «krig» mot » islamofobi» og «hets» mot Human Rights Service. Og denne troen skal danne det mentale og sosiale grunnlaget for det nye multikulturelle samfunnet. Fra volds-islam til høyreekstremisme – Human Rights Service.

Det kan se litt ut som at de moderne, vestlige statene ønsker ved hjelp av handlingsplaner mot diskriminering og hatprat, ved hjelp av læreplaner i skolen og såkalt avkolonisering av undervisningen ved høyskoler og universiteter, å kverne ned meningsmangfoldet og ytringsfriheten. Det som skal komme ut av denne «kverna», er det meningsriktige, «demokratiske», menneskerettighets-internaliserte, mennesket som har full «kontakt med egne følelser». For å nå dette målet har noen av de vestlige statene satt i gang indoktrineringsprogrammer som savner sidestykke i historien og som overgår lignende programmer i totalitære stater i vår nære fortid, men også i vår samtid, representert av land som Kina og Russland. Solberg-regjeringens «nye vi» er et meningsdiktatur.

Det som skiller Vesten fra resten, er at de verdiene som staten indoktrinerer samfunnsborgerne med, er såkalte demokratiske verdier. Hele prosessen er initiert av og skjer med akklamasjon fra folkets demokratisk valgte representanter i nasjonalforsamling og regjering. I denne prosessen, som fører til sterk politisk polarisering i et land som USA, men, som i Norge gjennomføres nesten uten motforestillinger, er indoktrineringsmidlene ikke bare begrenset til formelle, ytringsbegrensende lover og statlige handlings- og undervisningsprogrammer.

Det politiske etablissementet får også hjelp av mer uformelle mekanismer, som demonisering av opposisjonelle personer og meninger og utfrysing og jobbavskjedigelse av enkeltindivider. Opprettelse og utvikling av politisk korrekte ekkokamre som får voldsom slagkraft gjennom statsfinansierte og system-lojale medier, er en følge av prosessen. Det er altså det politiske korrekte og dominante etablissementet som gjennom formelle og uformelle mekanismer styrer samfunnets dominerende ekkokamre. Disse ekkokamrene skal tjene de politiske elitene og skape det nye og gode mennesket.

Dette er det gode mennesket, befridd for fordommer, som med seg selv som sosial egenreferanse skal frigjøres fra samfunnspressets åk i prosessen for å realisere seg selv. Målet er det frie mennesket som er kvitt alt annet enn seg selv, befridd for den materielle produksjonens enerverende, slitsomme krav, slik at det nye, urbane middelklassemennesket kan framstå som et stykke selvrealisert kunstverk eller som offentlig forvalter av samfunnets økonomiske overskudd.

Det moderne, urbane, politisk korrekte mennesket vil heller «produsere» seg selv enn vanlige konsumentvarer, slik at det kan kaste seg ut i den globale urbanitetens mangfold der identitet er noe som gjelder i øyeblikket og noe som kan skiftes ut slik folk bytter skjorte. For dette er jo en menneskerett?

I denne prosessen er det at Lurås frykter Resett skal bli et medium for lesere som ikke vil høre på andre enn sine egne meninger. Disse leserne er folk som av ulike grunner er lei av hele woke-kulturen der folk blir sparket fra jobben på grunn meningene sine og utstøtt fra samfunnsdiskusjonens etablerte ekkokamre, den såkalte offentlige debatten som fullstendig foregår på maktens premisser i samarbeid med nettselskaper og mediene. På denne måten fjernes stemmer og meninger fra offentligheten, stemmer som Lurås sympatiserer med og kanskje også identifiserer seg med.

At det blant samfunnets få motstemmer og kritikere utvikles en uforsonlighet og mangel på vilje til å høre på den andre siden, maktens side, er ikke det minste merkelig. Det er makt mot avmakt, og noen vil kanskje si at Lurås ikke helt greier å ta innover seg og erkjenne dette svært asymmetriske maktforholdet mellom marginale alternative medier og hovedstrømsmediene. Men det synes å være ganske klart at bekymringen til Lurås bygger på en frykt for at «høyresiden» og Resetts lesere skal bli like forstokkede, intolerante, uforsonlige og demoniserende som venstresiden og dens ideologiske stamtre-slektning, den dominante, politiske korrektheten.

Og han ser, kanskje med forskrekkelse, også at venstresidens og den politisk korrekte uforsonligheten og rett-troenheten i stadig større grad manifesterer seg på «høyresiden». Det gjelder fremdeles marginalt i Norge, men i stor grad i USA, der familier splittes på grunn av partipolitisk uenighet mellom Demokrater og Republikanere, men også på andre områder, som uenighet om corona-vaksiner og corona-tiltak. Og resultatet er at mulighetene for dialog blir mindre.

Folk går i «skyttergravene» sine, og faren for totalitære tendenser i folket blir større. Konsekvensene er altså de samme på begge sider av det politiske spekteret, uforsonlighet, «skyttergravskrig» og voksende tendenser til totalitær, ekskluderende tenkning og forståelse.

Den sterkeste tilbøyeligheten til uforsonlighet på «høyresiden» ser Lurås i Donald Trumps hardnakkede fornektelse av presidentvalgutfallet i 2020, og den støtten Trump har fått i den republikanske leiren for sin stivnakkede holdning. Gjenopptellingen av stemmene i Arizona og andre forsøk på å bevise valgfusk i stor stil, har ikke gitt resultater.

Mangelen på bevis blir av Trump og hans flokk forklart med tåkelegging og tilsløring av den fuskingen som de mener fant sted under presidentvalget, regissert av Demokratene og med støtte fra offentlige ansatte i «The deep state». Den nokså prosaiske sannheten er nok at Biden vant valget takket være stor mobilisering av demokratiske velgere muliggjort med hjelp og pengestøtte fra medieselskaper som Facebook og fra finansmoguler og amerikansk fagbevegelse. Time Magazine avslører «konspirasjonen» som fikk Biden valgt.

At valgnederlaget ikke blir erkjent av Trump og tilhengerne hans, er ikke merkelig med tanke på den kampanjen som Demokratene og Hillary Clinton satte i gang mot Trump i 2015-16. Den varte og var like heftig under hele presidentperioden hans. Og den endte med Mueller-rapporten, et ynkelig dokument i mange-millioner-klassen som viste at det ikke var hold i påstandene om at Trump var innblandet i noen «Russian collusion».

Før han gikk av, rakk Trumps justisminister, William Barr, å engasjere statsadvokat John Durham til å etterforske grunnlaget for Mueller-rapporten og om Demokratene og Hillary Clinton begikk ulovligheter i sin kampanje mot Trump. Etter at etterforskningen har pågått i et par år, begynner resultater fra etterforskningen å sive ut. Og de indikerer at Hillary Clinton og Demokratene kan ja tydd til ulovligheter i sin kampanje mot Trump, noe som kan resultere i tiltale, straffeansvar og straffeforfølgelse.

Lurås har ikke vansker med å innse at den politisk korrekte og venstreradikale intoleransen, utgjør den verste siden av den politiske uforsonligheten i dagens vestlige samfunn. Unntaksreglene for venstreradikal sensur og vold. Det er også den venstrevridde uforsonligheten som sørger for fysisk å fjerne motstemmer fra offentlige arenaer ved hjelp av stoppordre mot og utestengning (cancelling) av folk som er kritiske til den politiske korrektheten og den etablerte politikken.

Denne fysiske utestengningen blir effektuert ved eksempelvis å innføre tiltak mot mikroaggresjon og opprettelse av trygge steder ved universiteter og høgskole. Slike tiltak skal hindre «sårbare» individer for å bli utsatt for prat og diskusjoner som de ikke liker, og som de oppfatter som krenkende og nedverdigende. Utesstengningen av folk med tradisjonelle, politiske meninger og holdninger skjer også ved at man fjerner folk fra sine stillinger ved universiteter og høgskoler.

Det skjer ved å fremme krav om avgang gjennom underskriftsaksjoner blant studenter og elever, krav som får støtte fra undervisningsstedenes administrasjon og de politiske myndighetene. Utestengning skjer også ved å forstyrre og boikotte undervisningen til politisk ukorrekte professorer og lærere, slik at de selv sier opp stillingene sine. De som tar dem i forsvar, stemples som menneskefiendtlige rasister uten moral og som talsmenn for urettferdighet og undertrykkelse. Akademisk ytringsfrihet og forfall.

Det er på bakgrunn av statens massive rolle som agent for den politiske korrektheten og den etablerte politikken at man bør se om det er nødvendig for alternative, kritiske medier å la maktens stemmer slippe til for å unngå at kritikken av den politiske korrektheten ikke faller ned på samme intoleransenivå som sine motstandere.

Man bør ta i betraktning at den politisk korrekte og venstreradikalt påvirkede intoleransen er finansiert av staten, i Norge eksempelvis gjennom pressestøtten og den statlige full-finansieringen av NRK og statstilskuddet til den like meningskonforme TV2. Og man bør ikke glemme de statlig finansierte NGO’ene som utgjør den norske bistandsindustrien og som fungerer som politisk vaktbikkje for å passe på at de politiske myndighetene svikter sitt såkalt internasjonale ansvar for å ta imot titusenvis av asylsøkere og kaste 40 milliarder kroner i den korrupte bistandskloakken som kalles u-hjelp.

I tillegg kommer den statlig initierte og finansierte omleggingen av undervisningen og alle handlingsprogrammene som skal skape det nye multikulturelle og globalt orienterte mennesket. Dette skaper en asymmetri i informasjonsflyten i samfunnet som sannsynligvis også er i strid med menneskerettighetskonvensjonene.

Denne asymmetrien i forholdet mellom de etablerte mediene og de marginale, alternative mediene gjør det mulig for det politiske etablissementet å fordømme og stigmatisere dem som mener den største trusselen mot demokratiet kommer fra den politisk korrekte staten og det politiske etablissementet. Trudeau eskalerer konflikten – aktiverer untakslover.

Det er den politiske korrekthetens veiledere og forretningsførere, de venstreradikale og deres svært nære slektninger i woke-bevegelsen, som definerer de ideologiske grenselinjene. Denne grensen er svært skarp, og den forsvares av sine tilhengere med en uforsonlighet og en totalitær politisk forståelse som er hinsides enhver politisk dialog og som altså har den politisk korrekte staten som sin viktigste støttespiller. Venstresidens totalitære legning innbyr ikke til noen dialog. I en slik situasjon vil det oppfattes som urimelig å forlange at det er den svake parten, de alternative mediene og deres marginale, politiske følgesvenner og sympatisører, som skal være nødt til å lytte til den andre sidens synspunkter og argumenter.

De politiske elitene i Vesten gjennomfører en omlegging av sine samfunn ved en storstilt immigrasjon fra fjerne kulturer. I takt med denne migrasjonen skjer det en ideologisk omskolering av de etnisk, nasjonale innbyggerne gjennom omfattende handlingsprogrammer, ved hjelp av lovverket og ved å forandre skolepensumet og avkolonisere undervisningen på alle nivåer. I Norge foregår denne prosessen nærmest smertefritt.

Erna Solberg fullfører politisk korrekt kunnskapsprosjekt – Document.

I denne prosessen er det er rekke daglige hendelser og sosiale og demografiske endringer som skaper forstyrrelser i det politisk korrekte og hegemoniske virkelighetsbildet. Slike forstyrrelser kan skade den meningskonformiteten som er nødvendig for å få gjennomført politikernes opplegg for å skape «det nye mennesket og det nye samfunnet». Erna Solberg og historiens endepunkt.

Denne omfattende samfunnsomleggingen skjer på alle områder og alle nivåer av samfunnet, men den registreres knapt i samfunnsdebatten fordi det som skjer, ikke avspeiles i de etablerte mediene. Og disse endringene kommer heller ikke til uttrykk hos «folk flest» på grunn av den selvsensuren og den mangelen på kritisk holdning som den etablerte politikken har utviklet hos befolkningen. Det er opplysninger skjult bak denne medietausheten og selvsensuren som alternative og kritiske medier her i landet bør se som sin oppgave å få fram, ikke å slippe maktens stemmer til.

Disse stemmene hører og ser man overalt alt, døgnet rundt, dag etter dag, uke etter uke, år etter år, i aviser, på nettsteder, i radio og i fjernsynet. Argumentene og synspunktene til den politisk korrekte makten, er noe alle er fortrolig med, ja ikke bare fortrolig med, de er internaliserte i så å si hele befolkningen. Spørsmålet er om denne informasjons-asymmetrien kan danne grunnlag for dialog mellom den overveldende, politisk korrekte meningsmakten på den ene siden og de marginale stemmene på den andre siden. Det sentrale spørsmålet er da, hvilke ”ekkokamre” skal alternative og kritiske medier ta mest hensyn til og utvikle??

