De siste restene av lastebilsjåførenes protest i Canadas hovedstad Ottawa ble søndag fjernet av politiet.

Statsminister Justin Trudeau innførte tidligere i uken unntaksbestemmelser som ga muligheten til omfattende straffesanskjoner mot de som ikke fulgte politiets ordrer. Og på søndag gikk politiet rundt med fornyede trusler, skriver Fox News.

Søndag ble de siste kjøretøyene tauet ut av byen samtidig som et omfattende opprydningsarbeid ble satt i gang.

Minst 57 lastebiler har blitt fjernet og over 190 personer pågrepet, opplyser politiet på Twitter.

STREETS CLEARED / RUES DÉGAGÉES: As of this morning, Kent Street and Bay Street are mostly clear of vehicles. #ottnews #ottnouvelles #Ottawa pic.twitter.com/yMkT01ficy

Mange demonstranter forlot protestområdet på eget initiativ, men det canadiske politiet advarte om at de som deltok i protestene, vil bli etterlyst og stilt for retten.

– Hvis du er involvert i denne demonstrasjonen, kommer vi aktivt til å identifisere deg og følge det opp med bøter og tiltaler, skrev Ottawa-politiet på Twitter.

If you are involved in this protest, we will actively look to identify you and follow up with financial sanctions and criminal charges. #ottawa #ottnews pic.twitter.com/Ic6Q9byfvY

De mye omtalte lastebildemonstrasjonene i Ottawa og andre deler av Canada startet som en protest mot landets koronaregler og vaksinekrav. Demonstrasjonene har inspirert lignende aksjoner i andre land, inkludert i Norge på lørdag.

Det har kommet mange reaksjoner på sosiale medier over Trudeaus inngripene tiltak. Han er blitt sammenliknet med diktatorer og endog Adolf Hitler.

Justin Trudeau’s heavy-handed crackdown against peaceful protesters in Canada is not the action of a Western Democracy, but that of an authoritarian regime like Venezuela… 1/3 https://t.co/vT74lCgOZh

En rumensk parlamentariker sammenliknet Trudeau med den tidligere kommunistiske diktatoren Ceausescu.

– Han er akkurat som en tyrann, en diktator. Han er som Ceausescu i Romania, sa Christian Terhes.

Romanian MEP @CristianTerhes absolutely mops the floor with PM @JustinTrudeau in Brussels this week over how he's handling the Ottawa #FreedomConvoy2022 protests.

"He's exactly like a tyrant, a dictator. He's like Ceaușescu in Romania," said Terhes. pic.twitter.com/Ox87jL3XJr

— Cosmin Dzsurdzsa (@cosminDZS) February 20, 2022