– For menn som sliter, hjelper det veldig lite at de rikeste og mektigste også er menn.

I en kommentar i Aftenposten skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen om likestillingsproblematikk som først og fremst rammer menn. Han mener det er på tide å tenke nytt om mannsrollen.

– Tallenes tale er på stadig flere områder nesten overveldende tydelig. Det er langt flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Rundt 60 prosent av studentene i høyere utdanning er nå kvinner. Innen prestisjeutdanninger som medisin og psykologi er kvinneandelen svært høy og økende, skriver Johansen.

– Slik har det vært lenge, men den nyeste utviklingen er et skifte også i tidligere mannsbastioner som politiutdanningen – der ser vi nå at 60 prosent av nye studenter er kvinner, fortsetter byrådslederen.

«Toxic masculinity»

Johansen påpeker at menn lever kortere, at oftere dør i ulykker, at de oftere begår selvmord, at de oftere er avhengige av sosialhjelp, samt at stort sett alle som dør i arbeidsulykker, er menn. Videre fastslår han at stadig færre menn blir fedre.

Ap-politikeren har sett seg lei av at maskulinitet og mannsrollen ofte omtales som noe negativt eller «giftig».

– Vi må være bevisst på de positive sidene ved mannsrollen og maskulinitet. Det er dessverre en tendens til at mannsrollen fremstilles som noe utelukkende negativt. Det snakkes ofte om «toxic masculinity» og en mannsrolle i krise, mens man sjelden ser mannsrollen omtalt som noe positivt, skriver han.

– Vi må forme et samfunn som hele tiden er i stand til å trekke nye grupper med, ha et øye for hvem som ligger i utkanten, og hvem som står i fare for å falle utenfor. For menn som sliter, hjelper det veldig lite at de rikeste og mektigste også er menn, slår Johansen fast.

