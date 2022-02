annonse

– Norsk snever klimapolitikk kan bidra til at Russland får et sterkere grep over Europa. Er vi virkelig tjent med det, og hvorfor virker det som om venstresiden lukker øynene for problemstillingen?

Det skriver FrP-nestleder Ketil Solvik-Olsen i et innlegg på Facebook i helgen. Han knytter norsk energipolitikk opp mot de geopolitiske spenningene i øst. For Europa blir stadig mer avhengig av russisk gass med den nye ny gassledningen (Nord Stream 2) direkte fra Russland til Tyskland.

– I en «snill» verden er dette bra for Europa, fordi eksportkapasiteten kan økes. I den virkelige verden betyr det derimot at Russland øker sin markedmakt i Europas energimarked. Russiske beslutninger kan raskt ramme Europas energihverdag knallhardt. Det synes jeg er svært bekymringsfullt, skriver han.

Solvik-Olsen mener protestene fra blant annet de gule vestene i Frankrike og også i Norge mot høyere energipriser bør være en vekker og som direkte konsekvens «bør medføre endringer i både europeisk og norsk energipolitikk. «

– Som kjent har Europas ledere, i «klimaets navn», tillat å skape en slik situasjon. De har med åpne øyne vedtatt å bygge ned mye av sin forutsigbare energiproduksjon, hvor blant annet Tyskland i disse dager stenger ned enorme volum med kjernekraftproduksjon. Jeg mener dette er «galskap», og burde ligge til grunn for at Norge sier vi nå stenger ned nettoeksport av strøm i strømkabelen til Tyskland fordi de vesentlig endrer forutsetningene for slik kraftutveksling, skriver han.

– Burde øke olje- og gassaktivitet

Situasjonen i øst tilsier at norsk petroleumspolitikk må sees enda sterkere i et geopolitisk lys, men er han og skriver:

– Vi burde øke vår olje- og gassaktivitet, rett og slett fordi det både er bra for vesten og bra for Norge. Dersom Norge øker sin gassproduksjon, vil vi være en troverdig energileverandør og alliert til land som trenger forutsigbar tilgang på energi. Vi skal selvsagt ta oss betalt for dette, slik at Europas ledere forstår at de må kutte ut sin egen klimapolitiske symbolpolitikk, fordi kostnaden blir for høy dersom de må importere stadig mer energi. Men de skal aldri frykte at vi som alliert kutter gassflyten av maktpolitiske hensyn. Det er derimot noe Europa kan oppleve med å gjøre seg stadig mer avhengig av gassleveranser østfra.

Solvik-Olsen legger til at han er «svært skuffet» over regjeringen har valgt er å utsette nye konsesjonsrunder for oljenæringen. Han mener der er et brudd med langsiktig norsk oljepolitikk, og at det angivelig viser hvordan AP/SP «både har endret kurs mot venstre og ikke minst lar seg diktere av SV/Rødt.»

– Det er på tide vi løfter blikket og tar en saklig og grundig diskusjon om hva som er viktigst. Jeg tror absolutt verden vil ha godt av både mer fornybar energi og kjernekraft, av ENØK og gjenvinning. Men jeg tror vi må innse at vekslingen til en mer utslippsfri hverdag må skje på en måte som unngår at vi fullstendig taper det geopolitiske spillet.

– Vår velstand og verdens miljø vil tape stort dersom gode hensikter i miljøpolitikken gir skjebnesvangre negative vedtak i energipolitikken. Der er dessverre både Norge og Europa på feil kurs, avslutter han.

– Vel talt!

Innlegget har allerede fått mange reaksjoner og det er mange som har hevet seg på i kommentarfeltet hans.

– Ser ut som om sittende regjering samt 99% av alle de øvrige sentrale politikere vil at vi skal bli martyrer i eget land til fordel for “herrefolket” i Brussel og det såkalte “grønne skiftet”. Da er det “veldig smart” at den norske stat raner oss for vårt arvesølv vannkraften som er 100% ren og fornybar, selger den på børs for astronomiske summer slik at Tyskland og EU skal ha den, og “resten” skal altså elektrifisere oljeplattformene, skriver en person oppgitt.

– Vel talt! Norge må øke gassleveransene til Europa så fort og så mye som mulig. Hvis ikke absolutt alle her på berget skjønner det, er vi og hele Europa virkelig ille ute. De kan ikke legge energileveransene i hendene på en gal, livsfarlig, russisk diktator. Nå må det tenkes i helt nye baner! skriver en annen.

