Kan gå ned i halv stilling – og likevel tjene 4,4 millioner kroner årlig.

Christian Rynning-Tønnesen (62) begynte i jobben som ny konsernsjef i det statseide energikonsernet Statkraft 1. mai 2010. Før det var han toppsjef i Norske Skog.

Det fremgår av regnskapene for de to selskapene at grunnlønnen Rynning-Tønnesen fikk i Statkraft, var ganske lik den han hadde hatt i Norske Skog. Den lå på rundt fire millioner kroner. Dette skriver Dagens Næringsliv.

I Statkraft fikk Rynning-Tønnesen imidlertid en «gullavtale» han ikke hadde hatt maken til før. Rynning-Tønnessen har i henhold til denne avtalen rett til å endre stilling etter fylte 62 år.

Rynning-Tønnesens samlede godtgjørelse i 2021 lå på 6,89 millioner kroner. Fratrukket bonus på vel 800.000 kroner og naturalytelser på vel 200.000, får man en fastlønn på 5.836.000 kroner.

Lukrative forhold

Rynning-Tønnesen fylte 62 i år. Dermed kan han ifølge DN når som helst velge å gå ned i halv stilling – og likevel tjene 4.377.000 kroner i året, eller 364.750 kroner hver måned, frem til han blir 67 år. Da er han sikret 66 prosent av konsernsjeflønn som pensjonist, forutsatt at han har full opptjeningstid.

Bare pensjonsavtalene alene kostet Statkraft 2,7 millioner kroner i fjor.

Og ikke nok med det. Skulle Rynning-Tønnesen få sparken, har han også en spesialavtale om 12 måneders ekstra lønn utover oppsigelsestiden på seks måneder.

Reagerer

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, reagerer kraftig på avtalen.

– Ordningen er heldigvis avsluttet for nye ansatte. Likevel, denne avtalen og dagens avlønning, viser at de ikke har magemål. De bevilger seg ordninger som ligger langt, langt over selv statsministerens lønn. Rynning-Tønnessen har en pensjon som er mer enn ti ganger høyere enn de som jobber i hotell- og restaurantbransjen, påpeker han overfor DN.

