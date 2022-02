annonse

Opptak av tilståelser av Colombias mest ettersøkte narkobaron Dairo Antonio Usuga, også kjent som «Otoniel», er stjålet, opplyser tjenestemenn.

– I hendelsen ble en digital opptaker, som ble brukt i avhøret, og en datamaskin stjålet, heter det i en uttalelse.

Sannhetskommisjonen, som etterforsker den flere tiår lange konflikten mellom regjeringen og FARC, har tidligere understreket at den trengte garantier for at Otoniels vitneforklaring ble gitt konfidensielt etter at flere medier rapporterte at politibetjenter var til stede under avhørene.

Usuga ledet Colombias største narkotikakartell, som eksporterte om lag 300 tonn kokain årlig, ifølge offentlige tall.

Han ble pågrepet i oktober i en storstilt politiaksjon i jungelen nordvest i Colombia. I alt 700 betjenter og 18 helikoptre deltok i arrestasjonen.

