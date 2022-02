annonse

annonse

Kanalen France24 kan melde at motviljen mot arabiske flyktninger og migranter fra spesielt Syria og Irak øker i Tyrkia.

Kanalen har besøkt byen Bolu, som ligger nordvest for hovedstaden Ankara. En mann med navn Seif, kom dit fra Irak i 2014. Han mener trakasseringen av arabere øker. Etter at tyrkiske soldater for en stund siden ble drept i Syria, tiltok presset.

– Kom dere hjem, dra og kjemp! var utsagn arabere i byen fikk slengt etter seg.

annonse

Tyrkia huser tre millioner syriske flyktninger og 300.000 fra Irak. De har dermed flere flyktninger enn noe annet land.

Motviljen har økt i takt med skyhøy inflasjon og arbeidsløshet. Tyrkere mener araberne tar jobbene fra dem.

Det er opposisjonspartiet CIP som styrer i Bolu. De introduserte planer for å kreve høyere avgifter fra arabiske flyktninger for vann, elektrisitet og andre offentlige tjenester som ekteskapsinngåelse enn de krever fra tyrkere.

annonse

Guvernøren foreslo også at det skulle være portforbud for arabere etter kl 21:30. Disse planen er ennå ikke satt ut i livet, heter det i reportasjen.

På TV sa borgermestere i Bolu nylig at irakerne burde repatrieres. Han mente også at afghanerne som var i byen var uintegrerbare, at kulturen deres innebar at de giftet seg og hadde sex med barn uten å tenke over det fordi de «er vant til å gifte seg med 9-åringer».

Etter loven i Tyrkia kan ikke irakere og syrere sendes tilbake ennå, men det kan afghanerne. Ingen av gruppene regnes formelt sett som flyktninger etter tyrkisk lov.

– Bare toppen av isfjellet

– Det vi ser på France24 er sannheten. Men dette er bare toppen av isfjellet når det gjelder det økende rasisme, hat og vold mot arabiske og afghanske flyktninger i Tyrkia i de siste årene, sier Cemal Knudsen Yucel til Resett.

Yucel vokste selv opp i Tyrkia før han fikk oppholdstillatelse i Norge.

– Hva tror du er grunnen?

– Grunnen til at det har blitt verre er inflasjonen og den dårlige økonomien. Da er det lett å skylde på flyktninger, sier Yucel.

annonse

Han avviser at president Erdogan oppmuntrer til rasismen. Tvert imot, sier Yucel. Det var Erdogan som ønsket de arabiske flyktningene til Tyrkia for å legge press på Vesten.

– Dette kommer fra vanlige folk, sier Yucel.

Han forteller at tidligere var de etniske tyrkernes rasisme rettet mot kurderne i landet.

– Nå står tyrkere og kurdere sammen mot araberne, forteller han.

Yucel er sterkt kritisk til det som utvikler seg i hans opprinnelsesland. Og han synes det er hykleri ute og går.

– Rasismen er langt verre i Tyrkia enn i Vesten. Men tyrkerne er ikke en gang klar over at de er rasister, sier Yucel.

Han viser til at man tyrkere hevder seg utsatt for islamofobi og rasisme i Vesten.

– Tyrkere som bor i Vesten misbruker rasismebegrepet og påstår at de blir utsatt for det, men de ser ikke selv hva som skjer i Tyrkia, sier han til Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474