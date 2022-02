annonse

Femmila under OL på lørdag ble forkortet til 28 km, men det hjalp lite for finske Remi Lindholm. Han trengte en varmepakke på slutten av løpet for å tine ut en spesielt følsom kroppsdel.

Det er britiske The Guardian som skriver dette.

Lindholm brukte i underkant av en time og 16 minutter løpet i det avisen omtaler som «hylende, iskald vind, noe som førte til at penis hans ble frossen for andre gang i et langrenn, etter en lignende hendelse i Ruka, Finland i fjor.»

– Du kan gjette hvilken kroppsdel ​​som var litt frossen da jeg fullførte … det var en av de verste konkurransene jeg har vært i, sa Lindholm til finske medier etter løpet.

– Det handlet bare om å kjempe seg gjennom.

Lindholm forklarte at han brukte en varmepakke for å prøve å tine opp «vedhenget» når løpet var over.

– Da kroppsdelene begynte å varmes opp etter målgang, var smerten uutholdelig, la han til.

Det var Alexander Bolsjunov som vant løpet. Simen Hegstad Krüger ble nr. 3. Lindholm ble nr 28, over 4 minutter bak vinneren.

