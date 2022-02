Det som er usikkert, er om Russland har intensjon om faktisk å angripe Ukraina, eller om oppbyggingen bare er del av en politisk nervekrig med Vesten der målet er å oppnå diplomatiske seire. Russland har hele tiden nektet for at landet har planer om en krig.

Styrkeoppbyggingen fortsetter

– Russland har skaffet seg enda flere styrker i de rette posisjonene for å gjøre et eventuelt angrep inn i Ukraina. Det har tydeligvis fortsatt. Det har gått fra 150.000, og de siste tallene nærmer seg nå 200.000. Det tyder på at de ikke trekker seg tilbake, sier Ydstebø til NTB og han slår samtidig fast at russerne har flere styrker der enn for en uke siden.

Styrkene som er plassert ut, omringer store deler av Ukraina, både i nord, øst og sør.

– Det vi har sett, er at det er standard hærstyrker som er kapable til å drive og gjennomføre en større operasjon inne i Ukraina. Det er en god blanding av stridsvogner, mekaniserte styrker og ikke minst artilleri i store mengder. De begynner å få god logistikkunderstøtte, sier Ydstebø ifølge NTB.

Et militært pressmiddel i en psykologisk krigføring

Ifølge Ydstebø kan styrkeoppbyggingen brukes som et militært pressmiddel i en psykologisk krigføring. Han forteller videre at når Forsvaret vurderer sannsynligheten for krig, ser de på to aspekter: Kapasitet og intensjon.

Kapasiteten er absolutt til stede, sier Ydstebø, men han peker på at intensjonen er uklar fordi meldingene om trefninger i Øst-Ukraina og evakuering av sivile til Russland i slutten av forrige uke, også kan ses på som både et tegn på at en invasjon nærmer seg og som ledd i den psykologiske krigføringen.

Sammenligner med USAs invasjon av Irak i 2003

Ydstebø ser for seg at det kan bli en langdryg konflikt a la USAs invasjon av Irak i 2003, dersom det til slutt ender opp med en væpnet konflikt.

– Jeg vil sammenligne med 2003 og den amerikanske okkupasjonen av Irak. De klarte å slå ut irakiske hærstyrker og erobre Bagdad. Men du hadde en debatt før krigen der den amerikanske hærsjefen mente de trengte tre ganger så mange styrker for faktisk å okkupere landet, sier Ydstebø til NTB og legger til:

– Russerne har kampstyrker nok til å skape en operasjonell militær avgjørelse i å omringe og isolere viktige byer, men de har ikke nok til å ta en fullstendig seier. Da må de mobilisere store deler av reservene sine, og da snakker vi om måneder, sier Ydstebø og legger til at det er ingenting som tyder på at Russland er i ferd med å foreta en slik mobilisering..

Ydstebø tror heller det Russland kan oppnå med dagens styrkeoppbygning, er en «operasjonell avgjørelse».

– Det betyr at de kan nå en del avgjørende mål som i seg selv kun er et steg på veien for å skape en fullstendig avgjørelse, forklarer han.

En helt annen situasjon enn da Russland annekterte Krim

Ifølge Ydstebø er situasjonen i Ukraina en helt annen nå enn da Russland annekterte Krim og støttet opprørsstyrker i Øst-Ukraina i 2014 fordi Ukraina har bygget opp militære styrker og fordi det er en helt annen mentalitet i befolkningen som vil medføre at en større militær konflikt vil kunne bli langdryg og koste mye både økonomisk og menneskelig.

– Det vil det gjøre, for Russland har styrker nok til å ta en del viktig infrastruktur og kanskje isolere deler av hovedstaden og statsapparatet, men deretter må de håndtere 40 millioner sinte ukrainere, uttaler han til NTB.

Ydstebø sier at Forsvaret følger situasjonen tett både i offentlig tilgjengelige medier og i militærfaglige kanaler og at det er uenighet i de militærfaglige kanalene om hvor langt man kan gå i å si at det ene eller det andre er et sannsynlig utfall.

Ifølge Ydstebø handler ikke uenigheten om hva kapasiteten er og hvilke muligheter Russland har, men mer om sannsynligheten og hvilke mål de har og at disse svarene ligger utenfor det som kan observeres fordi mye av dette ligger inne i hemmelig planverk eller er beslutninger som ennå ikke er tatt.

– Det nærmeste jeg kan si er at det er del av det russiske spillet om å skape en stor grad av usikkerhet og forvirring, sier Ydstebø.