Det engelske fotballforbundet har startet etterforskning.

Den britiske avisen The Guardian skriver mandag om hatet som utspilte seg på tribunen mellom rivalene Leeds og Manchester United.

«Det var en syndflod i Leeds søndag. Fra tribunen på Elland Road regnet det gjenstander: mynter, flasker, lightere, fyrverkeri, og i ett tilfelle til og med en golfball. De kom ned i øyeblikk med maksimal spenning og skuffelse, av spenning og frustrasjon. Ofte var de rettet mot spillerne til Manchester United», skriver avisen.

Den svenske United-vingen Anthony Elanga ble liggende på bakken rett etter at United hadde tatt ledelsen 3-2. Han fikk en gjenstand kastet på seg som traff ham i ansiktet.

BBC skriver at det engelske fotballforbundet nå skal etterforske saken.

– Vi vil utenstenge alle som blir avslørt i å kaste gjenstander på livstid, uttalte Leeds etter kampen.

Det var første gang på 17 år at de to klubbene møttes på Elland Road i en Premier League-kamp foran fulle tribuner.

Tyrkisk flagg

Både før, under og etter kampen ble det rapportert om bråk i forbindelse med hatoppgjøret.

Mange har også reagert på at Manchester Uniteds supportere hadde med seg et tyrkisk flagg til kampen. I 2000 ble to Leeds supportere knivstukket under en kamp i Istanbul av tyrkiske supportere.

Begge to døde av skadene.

Det er også videoer som er lagt ut på sosiale medier som viser Leeds-fansen synge om flystyrten i 1958 der flere Manchester United-spillere mistet livet.

@StretfordPaddck @JayMotty @MrStephenHowson Can we condemn the disgusting so-called fans who think it's funny to bring Turkish flags to Utd-Leeds games. We all hate Leeds but this is sinking to a level that we should find unacceptable and push out of the game. pic.twitter.com/AbrxSFrSA0

— Ian Greenhalgh (@iangreenhalgh11) February 20, 2022