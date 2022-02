annonse

Verdenseneren Gerwyn Price satte en utrolig rekord.

Under den tredje uken i Premier League darts, ble waliseren Gerwyn Price den første dartspilleren til å gjøre to 9-dartere i to forskjellige kamper under samme dag i en TV-sendt turnering.

En 9-darter er når utøveren treffer helt perfekt med alle dartene, noe som er veldig vanskelig. Det er kun dart legenden, Phil Taylor fra England som har gjort noe tilsvarende, men han gjorde sine to 9-dartere i en og samme kamp.

Price gjorde den første 9-darteren i semifinalen mot nederlandske Michael van Gerwen. Bare litt over en time senere, gjorde han en ny mot finalist, engelske James Wade. Price vant til slutt finalen som gikk av stabelen i Belfast.

Gerwyn Price hadde før dette gjort kun en TV-sendt 9-darter.

Se den tidligere rugby spilleren med klengenavnet «The Iceman», gjøre den utrolige prestasjonen her:

