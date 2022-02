annonse

annonse

Bare 17 413 igjen. Det er bare sorgen og lite håp, før var KrF et landsdekkende parti. Når får de bare oppslutning rundt bibelbeltet.

– Vi har vært heldige å ha mange trofaste medlemmer, men også KrF-medlemmer blir eldre og går bort. Da går medlemstallet ned, skriver assisterende generalsekretær Elisabeth Løland til Dagen.

Men Vårt Land skriver at bare 337 av utmeldingene er på grunn av død, alder eller sykdom.

annonse

Les også: Maktkamp i KrF: Vil ha ut «vaksinemotstander» og «konspirasjonsteoretiker» Truls Olufsen-Mehus (+)

Mister kontakt med velgere

– Velgere er i bevegelse mer enn noen gang tidligere. Mange av de etablerte partiene har mistet kontakten med sine velgere, og KrF er intet unntak, sier Tomas Moltu til Resett. Han representerer i dag Partiet De Kristne (PDK), men har bakgrunn i Krf.

annonse

Moltu sier at samfunnet i Norge har blitt mer sekulært og det kristne verdigrunnlaget har forvitret over tid. Han mener at venstreradikale strømninger har over lengre tid fremmet et utopi av verdinøytralitet, noe som egentlig kun er en annen form for intoleranse for klassiske kristne verdier.

– Dette har fått gjennomslag i samfunnet generelt, og KrF fremstår ikke som et troverdig alternativ til denne utviklingen, sier han til Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474