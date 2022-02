Spanjolen er i den mexicanske havnebyen Acapulco i forbindelse med en ATP 500-turnering han skal delta i. Han vant nylig Australian Open og ble historisk med sin 21. Grand Slam-tittel, én mer enn Djokovic og Roger Federer.

Grand Slam-turneringen gikk uten Djokovic, som ikke fikk innreise til Australia ettersom han er uvaksinert. Djokovic’ vaksinenekt kan også hindre ham fra å delta i Roland-Garros og Wimbledon, som bare tillater vaksinerte spillere å delta.

Djokovic uttalte i et intervju med BBC for en snau uke siden at han ikke har noen planer om å vaksinere seg, selv om det kan koste ham rekorden for flest Grand Slam-titler på herresiden.

Med eller uten Djokovic er Nadal storfavoritt til å vinne Roland-Garros. Han feller uansett ingen tårer dersom Djokovic ikke får lov til å spille på grusen i Paris.

– Alle tar sine egne beslutninger og må leve med dem, sier Nadal.