annonse

annonse

Det totale antallet anmeldelser går ned, men antall saker knyttet til seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, har økt.

Til tross for at Nordland Politidistrikt skriver på nettsidene sine at de har hatt økt fokus på denne typen kriminalitet i 2021, og at de vil fortsette arbeidet i 2022, viser kriminalstatistikken fra Nordland at det har vært en økning i antall overgrepsaker der barn og unge er involvert.

En økning på 16,5 prosent på landsbasis

– Det er en økning i antall overgrep mot barn på internett, og vi ser i økende grad at barn og unge bruker sosiale medier til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. På landsbasis er det en økning på 16,5 prosent i saker som omhandler seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, og vi ser den samme utviklingen i Nordland med en økning på 13 prosent, sier politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.