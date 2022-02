annonse

Russland står overfor «en alvorlig og svært stor trussel» i Ukraina, sier president Vladimir Putin.

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige, melder NTB mandag ettermiddag.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin da han på kort varsel sammenkalte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag.

Han understreket ifølge det norske nyhetsbyrået at Moskvas fremste prioritet «ikke er konfrontasjon, men sikkerhet».

Prorussiske separatister i regionene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina ba tidligere Russlands president Vladimir Putin godkjenne dem som selvstendige stater.

De russisk-støttede opprørsgruppene har kontrollert disse områdene siden 2014. Det var også året Russland annekterte Krim.

– Jeg ber dere anerkjenne suvereniteten og uavhengigheten til Folkerepublikken Luhansk, sa separatistleder Leonid Pasechnik i en video som ble sendt på russisk statlig TV mandag. Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell, melder NTB.

Kreml har tidligere tatt avstand fra å anerkjenne de to utbryterregionene. De har heller pekt på at Minsk-avtalen fra 2015 blir implementert.

Minsk-avtalen pålegger Ukraina å endre grunnloven og gi en stor grad av selvstyre til Donetsk og Luhansk i en føderasjon. Pro-ukrainske kritikere har hevdet at dette indirekte vil gi Russland stor innflytelse over ukrainsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, uten å resultere i internasjonal fordømmelse og sanksjoner.

– Falsk flagg

Mandag formiddag anklaget russiske myndigheter Ukraina for å ha utført et granatangrep som ødela et russisk grenseanlegg som brukes av FSB.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba avfeier de russiske anklagene om et granatangrep på et grenseanlegg.

– Nei, Ukraina angrep ikke Donetsk eller Luhansk, sendte sabotører til den russiske grensen, bombet russisk territorium, bombet russiske grenseoverganger eller utførte sabotasje. Ukraina planlegger heller ingen slike handlinger, skriver Kuleba på Twitter mandag ettermiddag.

– Russland, stopp løgnfabrikken nå, skriver han videre.

No, Ukraine did NOT:

❌Attack Donetsk or Luhansk

❌Send saboteurs or APCs over the Russian border

❌Shell Russian territory

❌Shell Russian border crossing

❌Conduct acts of sabotage

Ukraine also does NOT plan any such actions.

Russia, stop your fake-producing factory now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022