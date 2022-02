Vedtaket kommer ikke overraskende på oss, sier Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Tysvær vindpark.

annonse

Flere naboer til Tysvær vindpark forteller om alvorlige helseplager som følge av høy støy fra vindturbinene. Mange kvier seg for å komme hjem fra jobb, og noen har tatt inn på hotell i helgene for å få nok søvn. Andre har tilbrakt ettermiddagene i Haugesund, mens noen har bedt om å få slippe å ha hjemmekontor under pandemien.

Notkevich forteller at selskapet har hatt dialog med NVE over lengre tid og han beklager støyen fra vindparken. Han håper nå at en oppdatert programvare vil gjøre sitt til at vindparkens naboer kan sove godt igjen.