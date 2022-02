annonse

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) betalte ikke skatt på sin første pendlerbolig.

Tajik var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) da hun i 2006 søkte om pendlerbolig, skriver VG.

Hun opplyste at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, noe som innebærer at det skal skattes av pendlerboligen.

Men kun få dager etter at den da 23 år gamle Tajik ble opplyst om skatteplikten, så leverte hun inn en kontrakt på en leiebolig i hjemfylket Rogaland. Tajik bekrefter imidlertid overfor VG at hun verken flyttet inn eller betalte husleie.

Hun sier derimot at hun betalte husleie til sine foreldre når hun bodde der, og dermed hadde utgifter til bosted i hjemfylket. Noen dokumentasjon på dette finnes imidlertid ikke.

På spørsmål om leiekontrakten Tajik leverte inn, så er hun enig i at den ser mistenkelig ut.

– Da jeg så den kontrakten, så må jeg innrømme at jeg kvapp til. Dette ser uryddig ut, sier hun.

Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010, og vil understreke at hun kunne hatt krav på pendlerbolig i lengre tid men har valgt å selv betale for sin bolig i Oslo.

– De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet, sier Tajik.

Ap-politikeren hevder hun ikke har forsøkt å snyte på skatten, men ønsker ikke å redegjøre for når hun endret adresse til leiligheten i kontrakten, og om det var før eller etter at hun fikk beskjed om at pendlerboligen måtte skattes av.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sier Tajik i dag.

Hun hevder hun ikke har gjort noe galt, i og med at hun hjalp til med å betale hjemme hos sine foreldre.

– Da jeg gikk fra å være student til å få lønn som politisk rådgiver, som var vesentlig høyere enn det mine foreldre noen gang hadde hatt, var det både naturlig og rettferdig at jeg bidro med å betale utgifter hjemme, sier Tajik.

Noen dokumentasjon på hva hun har betalt og hvor mye, har imidlertid Tajik aldri sendt inn til Statsministerens kontor.

– Jeg husker ikke, og når jeg ikke gjør det, så vil jeg ikke komme med anslag som jeg ikke kan gå god for at er presise. Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke, sier Tajik.

Hun sliter også med husken om hvorfor hun ikke opplyste Statsministerens kontor om at opplysningene hun hadde sendt dem var utdaterte.

– Det er 15 år siden, så jeg husker ikke hvorfor. Men det burde jeg selvsagt gjort, og jeg forstår at det ser uryddig ut, sier Tajik.

Hadia Tajik er bare en av mange hundre politikere som har fått sin pendlerbolighistorikk gjennomgått, og hvor det blant annet har kommet frem at Stortinget og Statsministerens kontor har gitt pendlerboliger til politikere som bodde i Oslo fra før.

