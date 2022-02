annonse

Hadia Tajik forstår ikke alvoret av skattesvindel. Støre må be henne fratre.

Hadia Tajik har prøvd å spille Aftenposten sjakk med sitt utspill på Facebook fredag kveld, der hun fremstilte seg som et offer i en sak angående en pendlerbolig i 2019 som ennå ikke var publisert. Men saken VG har publisert om et forhold tilbake i 2006, der hun oppga det som fremstår som en fiktiv leiekontrakt for å slippe skatt på pendlerbolig, kan vanskelig sees som noe annet enn et bevisst trekk for å slippe skatt.

Heldigvis for Tajik kommer de to sakene fra VG og Aftenposten samtidig. Dermed kan hun fokusere på den der hun fremstiller seg som et offer for Aftenposten, mens VG-saken forsvinner i støyen.

I NRK Politisk kvarter mandag morgen var det klart hva Tajiks forsvar går ut på. Det er å unngå å innrømme annet enn at det var «uryddig» samt å peke på at det skjedde «da jeg var 23 år». Det hun da sier, er at løgn og skatteunndragelse er forståelig når man er så ung.

Saken er stygg. VG beskriver den slik:

På første dag i regjeringsjobben som politisk rådgiver, 1. desember 2006, leverte Tajik en søknad om pendlerbolig til Statsministerens kontor. I søknaden krysset Tajik av en boks med teksten: «Jeg har ikke utgifter til bolig på hjemstedet».

Fire dager senere fikk Tajik et brev fra Statsministerens kontor som bekreftet at hun fikk pendlerbolig. Men administrasjonen skrev også at fordi hun ikke hadde boligutgifter hjemme, måtte hun skatte av verdien av pendlerboligen.

Seks dager etter at hun hadde fått beskjed om at hun måtte skatte, leverte hun en ny søknad om pendlerbolig. Som VG skriver:

I den nye søknaden streket hun over krysset sitt for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet. I stedet krysset hun av på det andre alternativet: «Jeg opprettholder bolig på hjemstedet som jeg ikke leier ut og har derfor boligutgifter på hjemstedet».

Sammen med den nye søknaden, sendte Tajik inn leiekontrakten på leiligheten i hjemfylket. Familien hun signerte kontrakten med, hadde tidligere vært naboer med foreldrene hennes.

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sier Tajik.

– Er dateringen i kontrakten korrekt? spør VG.

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der er rett.

I leiekontrakten står det at hun skulle betale 3000 kroner i måneden. Den 11. desember fikk hun et nytt svar fra SMK: «På bakgrunn av dine nye opplysninger, bekrefter vi at du ikke vil bli fordelsbeskattet for pendlerbolig».

Verdien av pendlerboligen var beregnet til 10.403 kroner per måned. Vanligvis vil en slik fordel beskattes på samme måte som annen lønnsinntekt. Men hun flyttet altså ikke inn, og betalte aldri leien, bekrefter Tajik til VG.

Så dermed skulle hun ikke hatt skattefradag? Vel, Tajik har et annet svar. For hun hevder at hun bodde hos foreldrene de gangene hun var i Rogaland. Og fordi hun tjente så godt, mer enn foreldrene, så betalte hun for seg. Hevder hun.

Men dette kan hun ikke dokumentere:

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antageligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, skriver Tajik til VG.

VG har bedt Tajik anslå omtrent hvor mye hun betalte.

– Jeg husker ikke, og når jeg ikke gjør det, så vil jeg ikke komme med anslag som jeg ikke kan gå god for at er presise. Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke, sier Tajik.

Tajik, som nå er statsråd, sier hun «kvapp til» da hun ble forelagt kontrakten av VG.

– Da jeg så den kontrakten, så må jeg innrømme at jeg kvapp til. Dette ser uryddig ut, sier hun til VG.

Uryddig? Ja, det er også en måte å beskrive et åpenbart skattebedrag på, utført av en fremadstormende ung Ap-politiker.

Det er her åpenbart at Tajik ordnet en fiktiv leiekontrakt, fikk den tilbakedatert og at hun aldri hadde til hensikt å betale til de gamle naboene til foreldrene. Dette er skattebedrag, og må etterforskes av politiet. Noe annet ville være en skandale.

På Facebook søndag kveld prøvde Tajik seg på en bagatellisering:

– VGs sak om meg og pendlerboliger som avisen publiserte i kveld, skjønner jeg at blir omtalt. At det er 15 år siden, og jeg da var 23 år gammel, kunne vært tydeligere fremhevet, skriver hun.

Ansvarsfraskrivelse

Hun mener altså at VG burde frikjent henne fordi hun var ung og det er lenge siden. Dette viser at Tajik ikke har forstått alvoret. Hun har begått et lovbrudd. Hun har sendt inn fiktiv dokumentasjon for å unngå skatt. Saken er ikke foreldet. Og som statsråd må vi forvente at man krever av seg selv at man følger norske lover. Hennes forsvar av seg selv, som hun nok tror er PR-messig riktig, gjør saken enda verre og stiller virkelig i tvil om hun er skikket til å være statsråd.

Videre på Facebook skriver hun dette:

– Leieforholdet VG omtaler ble aldri benyttet, fordi jeg heller valgte å oppholde meg hjemme hos mine foreldre der jeg tok min del av utgiftene. Jeg tjente plutselig bedre enn de noensinne hadde gjort og det var en selvfølge for meg å være med å betale utgifter hos mor og far. Når VG 15 år senere ber meg dokumentere de utgiftene, så sliter jeg med det. Men det var ikke lett å overskue som 23-åring at dette ville jeg få spørsmål om 15 år senere. Jeg fulgte regelverket for pendlerboliger og skattereglene, og det har aldri blitt reist spørsmål om dette tidligere, men det ser uryddig ut. Og det må jeg ta ansvar for helt selv. Jeg ville ikke gjort det slik i dag.

Men hvis det virkelig var slik at det aldri ble benyttet, skulle hun selvfølgelig ha oppgitt dette og rettet opp det hun hadde oppgitt til SMK. Det står som åpenbart at hun aldri hadde til hensikt å benytte dette leieforholdet med foreldrenes tidligere naboer, men hun trodde nok det virket mer overbevisende å kunne vise til en leiekontrakt med andre enn sine egne foreldre.

Det blir interessant å se hvor lang tid det tar før politiet kommer med en uttalelse om dette. For mange fremstår det Tajik gjorde i 2006 som åpenbart bedrag. Det har intet å si om hun betalte til foreldrene eller ikke (noe hun neppe faktisk gjorde). Hun har oppgitt falske opplysninger i den hensikt å unngå skatt. Det er straffbart.

Og det gjør henne uskikket til å være statsråd at hun ikke forstår at hun ikke er hevet over loven, selv om hun var 23 år og at dette er 15 år siden.

