Finansdepartementet vil utrede muligheten for innstramninger i reglene for aksjegevinster.

Det norske skattesystemet gjør det mulig for kapitaleiere som flytter ut av Norge i minst fem år å realisere aksjegevinster uten å betale skatt, skriver Dagens Næringsliv.

Men nå kan dette endre seg. I et svar fra finansminister Vedum til Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen, åpner regjeringen for å stramme inn den såkalte fritaksmetoden, som har gjort det mulig å samle opp store overskudd i holdingselskaper, hvor landets rikeste kan slippe unna enorme summer i skatt til fellesskapet hvis de tar med formuen til utlandet i noen år.

«I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil utrede tiltak mot utilsiktede tilpasninger til aksjonærmodellen. Regler om utflyttingsskatt på aksjer mv. for fysiske personer kan være et slikt tiltak», skriver Vedum til Martinussen og Stortinget.

Vedum, som vil ha Norge ut av EØS-avtalen, understreker at regelendringen kun kan skje i tråd med de fire friheter, som er nedfelt i EØS-avtalen og som skal sikre flyt av varer, tjeneste, arbeidskraft og kapital over landegrensene.

Rødt-nestleder Sneve Martinussen mener det bare skulle mangle at regjeringen nå varsler at de skal utrede innstramninger i utflytterskatten.

– Dette er et av flere skattehull som gjør at folk med store formuer og utbytter kan tilpasse seg bort fra å bidra til fellesskapet. Jeg regner med at skattekommisjonen blant annet ser på dette og at det med dagens flertall bør være lett å få støtte til å tette det, sier hun.

