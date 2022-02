annonse

Det ble en kostbar affære for boligkjøperne som ville heve kjøpet da han fant ut at naboen var overgrepsdømt.

Da boligen ble lagt ut for salg i 2018, var naboen siktet, men ikke dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, skriver Rett24.

Paret som kjøpte boligen var de eneste i nabolaget som ikke visste om denne naboen, og fikk heller ikke vite dette før dagen etter at de hadde inngått kontrakt. En uke senere hevet de kjøpet.

Gulating lagmannsrett avgjorde saken med to stemmer mot én.

Retten har vurdert om selgeren pliktet å opplyse om naboens dom før salget, og flertallet mener altså at dette ikke går under opplysningsplikten. De mener naboen ikke utgjør noen reell fare. De viser også til den dømte mannens personvern og privatlivets fred.

Selger måtte legge ut boligen på nytt, men fikk en million kroner mindre for den. Det mellomlegget er de opprinnelige kjøperne nå dømt til å betale.

Avgjørelsen er anket til Høyesterett, og ligger nå til vurdering i ankeutvalget, opplyser parets prosessfullmektig, Linda Egeland.

– Kjernen i saken er at det å kjøpe et hus, der en nabo nylig er dømt for seksuallovbrudd mot barn, det er et forhold veldig mange vil oppleve som ubehagelig og ikke ønskelig. Om du spør ti tilfeldige personer om de ville flyttet inn i en slik bolig med sine barn, så er jeg nokså sikker på ni av ti ville sagt nei, sier Egeland.

Rettspraksis på området er ikke veldig omfattende, og til dels sprikende.

