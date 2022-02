annonse

Når skjønnskvoteringen går helt i ball for vår tidligere statsminister så er det ikke bare med lilletåen hun trår ut i vannet.

Neida, det e med hele skrotten så bassenget flyter over. Den dama har ikke skjønt måtehold – hverken på den ene eller andre måten, hun går rett ut på dypt vann og det med flagget på halv stang….

Torsdag 17 feb. endret tidligere statsminister Erna Solberg (H) navnet sitt på det sosiale nettverket LinkedIn til Arne Erna Solberg. Og skriver at hun har gjort dette for å støtte Arne-aksjonen. En aksjon som skal fremme hvor skjevt topposisjonene i Norsk næringsliv fortsatt er mellom menn og kvinner.

Man kan trekke koblinger til serien Lykkeland på NRK der hovedpersonen Anna sliter med å få seg jobb innen oljebransjen, men slår igjennom når hun lager en skrivefeil og lar navnet hennes fremstå som Arne, en serie som tar for seg oljeeventyret i Norge på 1970 tallet.

Norge har da virkelig kommet seg langt på kvinnefremmete sjefsstillinger både i forsvar, privat og offentlig næringsliv og ikke minst politikken – noe Fru Arne Erna Solberg er et strålende eksempel på.

«Blant de 100 best betalte topplederne i Norge er det like mange ‘Arne’ som det er kvinner. I fremtiden håper jeg at det blir plass til flere kvinner uten at man må bytte navn til Arne, og at vi både i rekruttering til toppstillinger og andre stillinger blir flinkere til å se forbi kjønn, etnisitet og egne stereotypier», skriver Solberg.

Men må si dette kommer 8 år for sent fra fru Arne Erna Solberg. Nå satt hun 8 år som statsminister og hadde all verdens muligheter til å gjøre noe med dette. Det fremstår like idiotisk og uten innhold som sangen Arne Belinda.

