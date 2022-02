annonse

Manchester City sier de er sjokkert etter voldshendelse som involverte en av deres største stjerner.

En video sirkulerer nå på sosiale medier som viser Manchester City-spiller Phil Fodens mor blir slått i ansiktet i forbindelse med en boksekamp på Manchester Arena i helgen.

Greater Manchester Police (GMP) sier at de ikke har mottatt noen anmeldelse i forhold til hendelsen. Men de foretar ytterligere undersøkelser etter å ha gjennomgått videobevis, skriver BBC.

– Forferdet

Manchester City sier de er klar over en video som «viser Phil Foden og hans familie blir trakassert».

– Vi er sjokkerte og forferdet over arten av overgrepet og påfølgende overgrep mot et av Phils familiemedlemmer, heter de i en uttalelse fra klubben.

– Vi vil fortsette å gi Phil og hans familie all den støtten og hjelpen de trenger, står det videre.

I videoen under kan du se City-spiller Foden bli ført inn i et rom. Kort tid etterpå kommer morens hans ut og skubber en av de som håner City-spilleren. Hun får deretter et slag i ansiktet.

If that’s Phil Foden’s security he wanna think about getting someone better in to do the job 😂 pic.twitter.com/XHY0aZgCGZ

— Jonathan Quinn (@JonnorQuinn3) February 20, 2022