Representantskapet i Innlandet Arbeiderparti går imot resultatet fra folkeavstemningen og har vedtatt å stemme for å beholde fylkeskommunen.

Vedtaket om å beholde Innlandet fikk 52 stemmer mens motforslaget fikk 50 stemmer.

Spørsmålet om Innlandet skal oppløses eller videreføres, blir endelig avgjort i et møte i fylkestinget onsdag. Arbeiderpartiets 20 representanter blir tungen på vektskålen, og nå er det vedtatt at fylkestingsgruppen skal gå inn for å beholde fylket, melder NTB.

Foreløpig har Venstre, Høyre, KrF og MDG også sagt at de vil stemme for å bevare storfylket. Senterpartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet vil tilbake til Hedmark og Oppland.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som er fra Hamar argumenterte for å beholde Innlandet.

– Vi har ikke gode nok svar på hva konsekvensene av en deling er. Mange tror nok at om vi går for en splittelse, så blir det samme men i to fylker. Det er ikke riktig. Vi står overfor et valg, og på slutten av dagen så er det vi politikere som må svare for det vi gjør for innbyggerne våre, var blant argumentene hennes.

Folkeavstemning

Innlandet fylkeskommune holdt i februar en rådgivende folkeavstemning, der 50,7 prosent svarte at de ville tilbake til fylkene Hedmark og Oppland, mens 48,1 prosent ville beholde Innlandet.

Valgdeltakelsen var på 46,7 prosent. Det er bare i Innlandet det har vært avholdt folkeavstemning blant fylkene med debatt om oppløsning. Det ble vedtatt med en stemmes overvekt i fylkestinget den 8. desember.

– Skandale

Senterundommens leder Torleik Svelle er forbannet.

– Dette her er en skandale av dimensjoner. Her har du et bitte lite mindretall i Ap som overkjører et tydelig flertall i en folkeavstemning. Dette går på tilliten løs til politikere og til folkestyre og på tilliten folk har til valg, sier han til NTB.

– Senterungdommen er overrasket, skuffet og forbannet, legger han til.

