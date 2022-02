annonse

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kalte Russlands påstand om fredsbevarende styrker i Øst-Ukraina latterlig da FNs sikkerhetsråd møttes til hastemøte.

En rekke land sto bak det sjeldne kveldsmøtet mandag i New York etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjente utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina som egne stater og ga ordre om å sende fredsbevarende styrker.

– Han kaller dem fredsbevarende styrker. Men vi vet hva de virkelig er, sa Thomas-Greenfield.

Hun kalte Putins tale om anerkjennelsen full av opprørende og falske påstander og sa at utplasseringen av styrker åpenbart er utgangspunkt for å forsøke å skape et påskudd for en videre invasjon av Ukraina.

Da hun åpnet møtet, sa visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo at faren for en større konflikt er reell, og at det må hindres til enhver pris.

Hun sa at FN beklager Russlands ordre om å sende russiske styrker inn i Øst-Ukraina, og hun uttrykte dyp bekymring for meldinger som er kommet om sivile ofre, angrep på sivil infrastruktur og en opptrapping av skyting mellom regjeringsstyrker og separatister.

Før møtet sa Frankrikes FN-ambassadør Nicolas de Riviere at «vi står overfor en svært, svært alvorlig situasjon».

Frankrike er blant landene som på initiativ fra Ukraina innkalte til hastemøtet om situasjonen i utbryterrepublikkene, ved siden av USA, Storbritannia, Norge, Irland og Albania.

Russland, som for tiden innehar det roterende presidentskapet i Sikkerhetsrådet, ønsket at møtet skulle holdes for lukkede dører, men USA insisterte på at det holdes åpent.

Møtet var innkalt for å drøfte Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk som uavhengige land og president Vladimir Putins ordre om å sende såkalte fredsbevarende styrker inn i Øst-Ukraina.

Kina ber partene i Ukraina-konflikten besinne seg

Alle sider må bidrar til at Ukraina-konflikten ikke eskalerer, sa Kina da FNs sikkerhetsråd møttes til hastemøte mandag kveld i New York.

– Alle berørte parter må vise selvbeherskelse og unngå enhver handling som kan øke spenningen. Vi ønsker velkommen og oppfordrer til en diplomatisk løsning, sa Kinas FN-ambassadør Zhang Jun.

Russland fortsatt åpen for diplomati

Russlands FN-ambassadør sier landet fortsatt er innstilt på diplomati, men påpekte behovet for å forsvare utbryterområdene mot angivelig ukrainsk aggresjon.

– Vi er fortsatt åpne for diplomati og en diplomatisk løsning, sa ambassadør Vasilij Nebanzja på hastemøtet i FNs sikkerhetsråd mandag kveld.

– Men å tillate et nytt blodbad i Donbas er noe vi ikke har til hensikt å gjøre, fortsatte han.

Unison fordømmelse av Putin

Anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk som selvstendige stater er allerede blitt møtt med fordømmelse fra store deler av den vestlige verden.

Også Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som stiller med observatørene i Øst-Ukraina, fordømmer i en skarpt formulert uttalelse anerkjennelsen som et brudd på folkeretten.

OSSE meldte også om en kraftig opptrapping av episoder langs frontlinjenmed over 3.200 brudd på våpenhvilen søndag, det høyeste tallet hittil i år.

Sanksjoner varsles

USA, Storbritannia, Frankrike, Canada og EU varslet at de vil vedta sanksjoner og andre tiltak, noen av dem allerede tirsdag.

USA kunngjorde allerede mandag et forbud mot investeringer og handel i de opprørsstyrte republikkene.

USAs president Joe Biden, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Frankrikes president Emmanuel Macron gjorde det klart at det russiske utspillet ikke vil forbli ubesvart.

Biden lovte også Ukrainas president Zelenskyj at USA er fast bestemt på å støtte Ukrainas territoriale integritet.

