annonse

annonse

MDG ber utenriksministeren gå i dialog med Europa for å håndtere mulige flyktningstrømmer fra Ukraina.

– Hele Europa kan risikere å få en stor flyktningkrise i fanget, og det vil være lurt å ha en beredskap hvor fordelingen blir rettferdig og effektiv slik at vi unngår nye konflikter mellom land dersom russerne gjør alvor av sine trusler om invasjon, sier nestleder Arild Hermstad i MDG.

Han roser utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) for å fordømme Russlands framferd, men ønsker nå at hun sammen med europeiske kollegaer utarbeider en kriseplan for hvordan en eventuell flyktningsituasjon kan skal håndteres.

annonse

– Vi har et juridisk og moralsk ansvar for å stille opp for folk på flukt om situasjonen tilsier at det blir nødvendig. Norge har her en god mulighet til å gå foran i å få i gang samtaler, og det håper jeg Huitfeldt vil ta initiativ til så raskt som mulig.

MDG får støtte fra Venstre som i tillegg ber om mer støtte til flere land i Øst-Europa.

– Det er bra at vi svarer raskt med sanksjoner mot Putin, men vi må også gi mer støtte til dem som ikke ønsker å la seg styre fra Moskva, som Ukraina, Georgia eller Moldova, sier Venstre-leder Guri Melby.

annonse

I tillegg ønsker partiet økonomisk støtte til land som ikke er med i Nato.

– Putin har prøvd seg på det samme i Georgia, nå gjør han det i Ukraina. Utover sanksjoner må Putin merke at prisen han betaler for dette forsøket på å endre europeiske grenser på egen hånd, er et tettere samarbeid mellom Vesten og landene i Øst-Europa som i dag ikke er medlem av Nato, sier Melby.

Også Høyre-leder Erna Solberg vil ha bistand til Ukraina nå.

– Det er et land som nå nesten ikke får internasjonale investeringer, som har store utfordringer med en befolkning som har flyktet, og flere flykter fra de aktuelle områdene, og som trenger humanitær hjelp. FN ba altså før jul om å øke hjelpen, og Norge har ikke økt. I dette spasertempoet til regjeringen er spørsmålet: Når konkluderer man?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarte med å vise til at Norge allerede støtter Ukraina økonomisk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474