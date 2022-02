annonse

Etter tre uker gikk politiet voldsomt til verks og ryddet blokaden i Ottawa. Men ble demonstrantene hørt på av myndighetene?

– Slik jeg ser det, søker man å undertrykke arbeidernes rett til å si fra og delta i demokratiet, skriver Vidar Busch Sørensen i Klassekampen, og retter skytset mot Canadas statsminister Trudeau:

– Mens myndighetene prøver å mane frem at demonstrantene er trusselen mot demokratiet. Man snakker om polarisering. Og her ville det vært en gylden anledning for Trudeau å kompromisse litt, i stedet for å gå i skyttergravene.

Busch Sørensen skriver at demonstrantene blir forsøkt fremstilt som nazister og fascister av enkelte i myndigheter og presse, og alt det vanlige karakterdrepende. Men sannheten er, sier han, at de er ikke-voldelige, ikke-politiske, kun ensaksorienterte.

Han sier at Justin Trudeau truet med unntakstilstand i stedet for å snakke med sjåførene, og nå har begynt å likestille demonstrantene med terrorister.

Ikke et demokrati verdig

Musiker Martin Aakervik har vært aktiv motstander av tiltak og vaksiner fra starten. Han sier til Resett at engasjementet i Canada er et demokrati verdig. Aakervik mener at i moderne tid er det folkets rett (demos) til styre (kratos) ved å protestere når politikken blir ekstrem og radikal. Men han uttrykker bekymring for myndighetenes håndtering av protester.

– Det er dog skremmende å se tegn på at ikke en samfunnsdebatt er greit for hverken regjering og media. Noe som har satt press på politiet til å bruke militære metoder, sier han til Resett, og vil ha dialog med politikere, ikke konflikt:

– Språket som er brukt mot disse protestene hører ikke hjemme i et demokrati. Dialog er viktig! Hvis det får fortsette sånn er jeg redd følgene vil gi makteliten frie tøyler.

Gammelmediene som elitenes avatarer

– Det er verdt å merke seg at gammelmediene igjen inntar rollen som elitenes avatarer. Det er en parallell mellom Ukraina og dekningen av lastebilstreiken i Canada. De streikende arbeiderne har ingen legitime krav. Mediene beskriver dem som hakekorsveivende rasister, noe de ikke er, skriver Asle Toje i Dagens Næringsliv, og trekker sammenligning med Ukraina:

– Hver dag presser journalister Trudeau-regjeringen til å bruke hæren mot de streikende arbeiderne. Har han i det minste vurdert det? NRK rapporterer andpustent fra ukrainske skyttergraver som er så langt fra fronten at de virker anlagt som kulisser for godtroende journalister.

