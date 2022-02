annonse

Mandag hadde Putin samlet det russiske sikkerhetsrådet, angivelig for å høre deres mening om hva han, presidenten, skulle foreta seg angående Øst-Ukraina. Seansen ble filmet og sendt på TV, angivelig direkte.

Putin satt bak et stort skrivebord. Medlemmene av rådet satt derimot 15-20 meter unna. Det så ut som skoleelever som var kalt inn til rektors kontor. Skulle russerne få assosiasjon til tsaren?

– Jeg har ikke snakket med noen av dere på forhånd, og jeg vil høre hva dere har å si for første gang, sa Putin.

De fleste gikk lydig opp til mikrofonene og sa det de skulle: At Russland burde anerkjenne utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk og stille opp militært.

Sjefen for utenriksetterretningen, Sergej Narysjkin, sa imidlertid ikke det.

– I tråd med forslaget fra Nikolai Platonovich [Nikolaj Patrusjev, sekretæren for Russlands sikkerhetsråd, red, anm] så burde vi, hvordan skal jeg si det, gi våre vestlige partnere en siste sjanse. Vi burde gi dem et valg, med kort tidsfrist, til å kreve at Kiev velger fred og implementerer Minsk-avtalen, stotret Narysjkin. – I verste fall må vi ta avgjørelsen som vi diskuterer i dag.

Man kan se at Putin er åpenbart lite fornøyd med svaret og avbryter spionsjefene sin med en overlegen mine.

– Hva mener du, i «verste fall». Foreslår du at vi skal starte forhandlinger, eller skal vi anerkjenne uavhengighet?

Narysjkin stammet videre og så beklemt ut.

– Snakk, snakk, snakk, så vi forstår, da Putin utålmodig.

– Jeg støtter forslaget om at Donetsk og Luhansk skal innlemmes i den Russiske føderasjonen, sa etterretningssjefen da.

Men det var også feil svar.

– Vi snakker ikke om det. Vi diskuterer ikke det. Vi snakker om å anerkjenne deres uavhengighet, sa Putin utålmodig.

Da fikk den stakkars mannen det rett:

– Ja, jeg støtter deres forslag om uavhengighet.

