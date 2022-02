annonse

annonse

Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke inhabil i avgjørelser knyttet til sentralbanken på grunn av sitt vennskap med Jens Stoltenberg, men kan bli inhabil i enkelte saker, konkluderer Justisdepartementets lovavdeling.

Saker der det er aktuelt for regjeringen å instruere Norges Bank, og instruksen kan oppfattes som kritikk av bankens eller Stoltenbergs handlemåte, kan være tilfeller der Støre blir inhabil, står det i rapporten.

Avgjørelser knyttet til Norges Banks oppgaver og organisasjon som særlig påvirker Stoltenberg, eller der Stoltenberg har engasjert seg sterkt for et bestemt alternativ, og avgjørelser i regjeringen som vil ha en så direkte betydning for Stoltenberg personlig eller påvirke hans omdømme på en slik måte at det anses å medføre særlig fordel, tap eller ulempe, kan også gjøre Støre inhabil, skriver VG og NTB.

annonse

– Stoltenbergs særlige posisjon som sentralbanksjef, kan ha betydning i denne vurderingen, og at det skal noe mindre til før et sterkt engasjement fra hans side vil medføre at statsministeren er inhabil i de nevnte sakene, skriver Lovavdelingen.

Stoltenberg tiltrer trolig i jobben i desember i år, ifølge VG.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474