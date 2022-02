annonse

– Hvem i all verden har tatt seg retten til å bestemme noe slikt?

I Innlandet fylke, som er satt sammen av de to tidligere fylkene Oppland og Hedmark, har innbyggerne fått stemme over en oppløsning og tilbakegang til de gamle fylkesgrensene. Avstemningen fant sted tidligere i februar. Den er kun rådgivende.

Resett har blitt kontaktet av en kvinne som er oppgitt over at folkeavstemningen kun ble gjennomført digitalt med BankID. Kvinnen ønsker å bruke digitale løsninger minst mulig, og hun har ikke BankID.

Valgfunksjonærer skulle hjelpe til med å opprette BankID for de som ikke har, og disse valgfunksjonærene skulle ha taushetsplikt.

Kvinnen påstår at bestemmelsene bryter Grunnlovens § 49 om frie og hemmelige valg, samt valgloven om adgang til stemmelokale. Hun reagerer også på at man ga tillatelse til at 16- og 17-åringer også kunne være med i avstemningen.

– Hvem i all verden har tatt seg retten til å bestemme noe slikt? spør kvinnen.

Lang diskusjon

Kommunikasjonssjef Halvor Løkken i Innlandet fylkeskommune sier en uttalelse til Resett at det har pågått lange diskusjoner om heldigital folkeavstemning i Innlandet.

– Diskusjonen har pågått i flere uker etter at valgstyret valgte å gå for en heldigital rådgivende folkeavstemning, blant annet etter råd fra Statsforvalteren, fordi kommunene varslet at de så det vanskelig å rigge for et fysisk valg på grunn av korona og økt sykefravær, som følge av den varslede smittebølgen vi har hatt over hele landet den siste tiden, opplyser Løkken.

Han fortsetter:

– Det er riktig at man måtte ha elektronisk ID for å stemme, og både fylkeskommunen og kommunene har hjulpet «ikke-digitale» med å veilede mange til skaffe seg dette før folkeavstemningen startet. Kommunene har også bistått enkelte med å stemme, men uten å gå inn på de enkeltes personlige ID eller stemme for dem. De har fått hjelp til prosedyre og navigasjonen inne i stemmeportalen.

– Valgloven regulerer ikke folkeavstemninger

Han avviser at bestemmelsen bryter med norsk lov, ettersom dette dreier seg om folkeavstemning, og ikke valg.

– Valgloven regulerer ikke folkeavstemninger. Reglene for disse bestemmes av valgstyret for folkeavstemningen. Derfor kunne man også vedta at 16- og 17-åringene kunne delta i folkeavstemningen.

Resultatet av folkeavstemningen viser at innbyggerne er delt omtrent på midten om Innlandets fremtid. Et lite flertall ønsker Hedmark og Oppland tilbake.

Kun 3 738 stemmer skilte de to alternativene. 50,8 prosent stemte for å få Hedmark og Oppland tilbake, mens 48,2 prosent ønsket å videreføre Innlandet fylkeskommune. 1,1 prosent valgte å stemme blankt.

