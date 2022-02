annonse

Hele listen toppes av saker om Hadia Tajiks disposjoner i 2006.

Men helt øverst er kommentaren «Tajik tatt med buksene nede i skattesvindel: Hva venter politiet på?» skrevet av redaktør Helge Lurås. Den fikk klart flest reaksjoner på sosiale medier de siste 24 timer etter målinger gjort av Storyboard.

I artikkelen utfordrer Lurås politiet til å starte etterforskning etter at det er blitt kjent at Hadia Tajik produserte en leiekontrakt for å slippe å betale skatt på en gratis pendlerleilighet.

«Det er her åpenbart at Tajik ordnet en fiktiv leiekontrakt, fikk den tilbakedatert og at hun aldri hadde til hensikt å betale til de gamle naboene til foreldrene. Dette er skattebedrag, og må etterforskes av politiet. Noe annet ville være en skandale,» skrev Lurås mandag kveld.

Lurås mener videre at Tajiks forsøk på å unnskylde seg med at det er 15 år siden og at hun bare var 23 år da det skjedde, viser mangel på forståelse for alvoret og at alle må følge loven. Bagatelliseringen i kombinasjon med skatteunndragelse gjør henne «uskikket til å være statsråd,» mener Lurås.

Saken har også blitt flittig kommentert på Resett.no med over 340 kommentarer så langt.

