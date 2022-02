annonse

Statsministerens kontor sier at de la Tajiks opplysninger om leiekontrakt til grunn for at hun skulle ha skattefritak. Men kontrakten eksisterte kun på papiret.

VG omtaler nå leiekontrakten som «den ubrukte leiekontrakten». Spørsmålet er blitt reist om den snarere er «fiktiv» siden den ble sendt inn etter at Tajik fikk greie på at hun måtte ha utgifter for å få skattefritak.

I en ny artikkel om saken beskriver VG det slik:

Hadia Tajik oppga først at hun ikke hadde utgifter til bolig. Da hun fikk beskjed om at hun dermed måtte skatte av pendlerboligen, kom hun tilbake med en leiekontrakt med foreldrenes tidliger naboer. Hun betalte aldri og bodde aldri der.

I 2022 sier Tajik at hun likevel hadde rett på skattefrihet fordi hun bodde hos og betalte sine egne foreldre når hun var hjemme. Men dette forholdet kan hun ikke dokumentere.

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antageligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, skrev Tajik til VG.

Skattefritaket fikk Tajik fra 2006 og like til 2009.

Nå bekrefter Statsministerens kontor til VG at det var den ubrukte leiekontrakten som var grunnlaget for at Tajik fikk skattefritak:

– Ved å sende oss leiekontrakten dokumenterte Tajik at hun disponerte bolig i Rogaland som det var utgifter til. SMK la hennes opplysninger til grunn ved vurderingen av skatteplikt, skriver fagdirektør Tor Borgersen ved SMK i en e-post til VG.

VG har stilt SMK spørsmål om de burde stilt spørsmål med kontrakten Tajik sendte inn.

– Kontrakten var signert av Tajik og utleier og dokumenterte et leieforhold og leiesummen som skulle betales. Den enkelte politiker er selv ansvarlig for å gi SMK riktige opplysninger og vi legger til grunn at opplysninger vi mottar er korrekte, skriver Borgersen.

Tidligere har Tajik sagt at hun ikke husker om leiekontrakten ble tilbakedatert

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der er rett, har hun sagt.

Ifølge Folkeregisteret meldte Tajik flytting til adressen der den tidligere naboen bodde selv om hun altså etter egne utsagn ikke bodde eller betalte husleie dit slik kontrakten tilsa. Til tross for mange spørsmål fra VG siden januar har hun ikke villet svare på når hun meldte flytting.

Resett har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med utleieren som står oppført på kontrakten Tajik sendte inn, men vedkommende har ikke besvart våre henvendelser.

