Hydro leverte et kraftig forbedret resultat i 4. kvartal i fjor. Justert resultat ble 9,01 milliarder kroner, opp fra 3,4 milliarder i samme kvartal året før.

For året 2021 som helhet utgjorde inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 28 milliarder kroner, sammenlignet med 13,1 milliarder kroner i 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet oppsummerer videre med at det fortsatt er et stramt marked langs hele verdikjeden for aluminium, og det meldes om rekordresultater oppstrøms og i Hydro Energy i fjerde kvartal.

– Kundene våre blir stadig mer opptatt av det faktiske fotavtrykket til produktene de bruker, og etterspør mer lavkarbonaluminium. Vi ser dette i ordrebøkene våre, der salget av Hydro Circal – som produseres med 75 prosent brukt aluminiumskrap – har doblet seg det siste året, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro har tatt en endelig beslutning om å investere 1,3 milliarder brasilianske real ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil for å erstatte fyringsolje med naturgass. Prosjektet vil etter planen settes i drift i 2023.

Konsernet melder at målet i forbedringsprogrammet i 2021 ble overgått med 25 prosent, og gjennomføringen av strategien fram mot 2025 går som planlagt.

Styret har foreslått et utbytte på 5,40 kroner per aksje, lik 80 prosent av justert nettoinntekt for 2021 etter det selskapet beskriver som gode økonomiske resultater.

Ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer utbetalingen rundt 11,2 milliarder kroner. Det er betydelig høyere enn utbyttene de siste årene, og fire ganger så høyt som i 2020.

Konsernets aksjekurs har steget rundt 12 prosent hittil i år og er opp hele 300 prosent siden koronabunnen i mars 2020.

Fakta om Hydros års- og kvartalsresultat

Nøkkeltall fra Norsk Hydros resultat for 2021 og fjerde kvartal i 2021. Tall for 2020 og fjerde kvartal i 2020 i parentes.

Fjerde kvartal 2021

* Driftsinntekter: 46.433 millioner kroner (29.823 millioner kroner)

* Driftsresultat: 10.086 millioner kroner (6.824 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 8.525 millioner kroner (7.226 millioner kroner)

2021

* Driftsinntekter: 149.654 millioner kroner (114.291 millioner kroner)

* Driftsresultat: 17.887 millioner kroner (9.356 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 13.930 millioner kroner (3.886 millioner kroner)

