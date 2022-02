annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at den russiske anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk er et angrep på Ukrainas terorirerelle integritet.

Han kaller utviklingen i Ukraina for et veiskille og fordømmer Russlands anerkjennelse av utbryterrepublikkene.

– Senere i går kom det russiske styrker inn i disse områdene i Ukraina. Det er etter folkeretten ukrainske områder, og det er en svært alvorlig handling, sa Støre på en pressekonferanse i dag, ifølge NTB.

Statsministerens kontor opplyser i ettertid til NTB at det Støre mente å vise til var at Vladimir Putin mandag varslet at de ville sende styrker inn i Øst-Ukraina, ikke at det faktisk er russiske styrker i Ukraina allerede. Dette er noe Russland avviser at har skjedd.

– Det er i hvert fall grunn til å anta at den russiske tenkningen går på å svekke Ukraina som stat og kanskje gå enda lenger til en full invasjon, sa Støre på pressekonferansen.

Frykter snarlige kamper

Statsministeren frykter at det snart kan komme til direkte kamper mellom ukrainske og russiske styrker.

Han sier at et av spørsmålene norske myndigheter må følge med på i timene som kommer, er om Russland anerkjenner hele regionen og ikke bare de regionene som er kontrollert av opprørerne i dag.

– Betyr det at de såkalte fredsbevarende styrkene som Russland har, skal ut til de grensene – og hva betyr det for Ukrainas reaksjon på det som skjer på deres territorium? spør han.

