Et klart flertall mener Jens Stoltenberg bør melde seg ut av Arbeiderpartiet når han blir sentralbanksjef.

I en undersøkelse som Respons har gjort for VG, så sier 47 prosent at han bør melde seg ut av partiet, skriver NTB.

I undersøkelsen svarte 20 prosent at de ikke har noen mening om saken og 33 prosent synes det er greit at Stoltenberg fortsetter å være medlem i Arbeiderpartiet.

Det betyr at av de som har en mening om saken, så er det et klart flertall for at Stoltenberg bør melde seg ut av Ap.

Nestlederne Tina Bru i Høyre og Sveinung Rotevatn i Venstre mener Stoltenberg bør ta signalet fra undersøkelsen.

– Her er jeg enig med flertallet. Han skal inn i en særdeles viktig stilling, hvor det stilles helt særskilte krav til uavhengigheten. Det hadde vært et enkelt og symbolsk, men ryddig grep av han å melde seg ut av Arbeiderpartiet, skriver Bru.

Bru tror ikke medlemsskapet vil ha noe å si i praksis, men peker på linjen med politisk uavhengighet i Norges Bank.

Rotevatn er på samme linje og mener det har noe å si å bryte formelle bånd.

– Hvis han ikke skal være politiker lenger og vil fjerne all samkvem med Ap, så er det et poeng å markere det, sier han.

