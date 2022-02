annonse

Høye strømpriser har satt fart i diskusjonene i Norge om hvordan fremtidens kraftbehov skal dekkes. For første gang skriver mediene at overgangen til det grønne skiftet kommer til å gi dyrere energi.

Norge har mye vannkraft, men er knyttet sammen med strømkabler til kontinentet. Og der avvikles kullkraftverk og kjernekraftverk i land som Tyskland. Det gir kraftunderskudd.

I Norge har protestene reist seg flere steder i landet over sjenerende vindkraftverk. Nå er også stadig flere politikere skeptiske til å elektrifisere sokkelen, et tiltak som vil kreve strøm som må tas fra fastlandsoverskuddet.

Men hva kan man gjøre. Vindkraft til havs er en mulighet. Men en FrP-politiker på Sørlandet vil ha fart i diskusjonen som kjernekraft også i Norge.

– Vi må gjøre noe drastisk, sier Steinar Bergstøl Andersen til Resett.

Refser regjeringen

Han er fylkestingsrepresentant for FrP i Agder og mener Norge har «en evneveik regjering som har valgt å ikke innføre makspris på strøm.»

– Hvis regjeringen vil, så kan de innføre makspris på strøm på 50øre per kw/t, men de velger å ikke gjøre det. Man kan bare spekulere i hvilke motiv regjeringen har ved å ikke innføre makspris, når alle vet de har muligheten.

Bergstøl Andersen rister på hodet over det han beskriver som «desperate og rådville stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som bønnfaller sin egen regjering til å innføre makspris.»

– Vi må få på plass kontroll på strømprisene, og ikke sende strøm ut av landet når vi selv sliter med høye kostnader.

FrP-eren mener det må tas grep som er nødvendige for å sikre lav og stabil strømpris. Et av forslagene går på kun å selge strøm når vi selv har overflod i Norge.

– Det er ikke vårt ansvar å sikre at EU land får billig miljøvennlig kraft, det ansvaret har de selv. Det er et ufravikelig faktum at naturresurser og energi vil bli et knapphetsgode hvis vi ikke sørger for å produsere elektrisk energi. Landbaserte vindturbiner og solenergi står i dag for en liten del av verdens energi produksjon. Det meste kommer fra olje, kull eller gass, påpeker Bergstøl Andersen.

Lover fokus på strømkrisen

Han varsler at det på fylkesårsmøtet i Agder FrP blir mye snakk om strømprisene. Han mener Norge bør konsekvensutrede flere områder for olje- og gassaktivitet, ikke elektrifisere sokkelen og tilrettelegge for mer kraftkrevende industri i hele landet.

– Helt konkret vil jeg ta til orde for at tiden nå er inne for å iverksette planer på å etablere atomkraftverk i Norge. Et kjernekraftverk har mindre avfall enn både vind og solenergi, og bruker mindre materialer og har mindre arealforbruk. En storstilt etablering av atomkraftverk i Norge kan sørge for at våre innbyggere og næringsliv har mer enn nok kraft til en rimelig pris, mener han.

– Vi må tenke nytt

– Er det ikke urealistisk at Norge som har så mye vannkraft også skal bli en kjernekraftnasjon?

– Vi må huske på at Norge er et høykostland, og i verden der varer og tjenester selges på et internasjonalt marked, så er det tilgang til mye, billig og ren energi som kan gi oss et konkurransefortrinn og sørge for at norske arbeidsplasser, næringsliv og industri er økonomisk bærekraftig inn i fremtiden, svarer Bergstøl Andersen.

Han mener det er unødvendig å ødelegge naturen, etter hans mening, med landbasert vindkraft. Utenlandske aktører som ødelegger naturen med groteske vindturbiner er uønsket i Norge, og deres tid er forbi, hevder han bestemt.

– Vi må tenke nytt, og atomkraftverk er bedre for naturen, miljøet og langt mer effektivt enn landbasert vindkraft. Jeg vil utfordre fylkesårsmøtet i Agder FrP til å ta tydelig stilling til etablering av atomkraftverk og arbeide for at dette blir en del av FrPs nasjonale politikk, slik at når vi kommer tilbake igjen i regjering, så setter vi disse planene ut i live.

Peker på Nye Veier

Han har også tenkte på hvordan dette skal gjøres.

– Vi kan organisere etableringen av atomkraftverk på lik linje som vi har organisert veisektoren med etableringen av Nye Veier AS. Altså at man har et eget statlig selskap som organiserer og har ansvaret for våre atomkraftverk. Vi skal fortsette å være industri, næring og det kraftproduserende partiet i Norge, da må vi vise det gjennom konkret handling. Forrige gang vi var i regjering så etablerte vi Nye Veier AS, nå foreslår jeg at vi skal vi gjøre det samme med atomkraftverk, sier han optimistisk.

