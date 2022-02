annonse

annonse

Onsdag ettermiddag prøver Hadia Tajik å ta regi ved å erklære på Facebook at hun vil betale skatt på pendlerboligen hun fikk fra 2006-2009. Men det hjelper ingenting mot det saken nå dreier seg om.

For Tajik nekter fortsatt å svare VG på når hun meldte flytting til den tidligere naboen av foreldrene som hun skrev en leiekontrakt med og leverte fem dager etter at hun fikk beskjed om at hun måtte skatte av pendlerboligen da hun først hadde oppgitt at hun ikke hadde boutgifter på hjemstedet.

Tajik leverte inn første søknad 1. desember 2006 og påfallende nok kom hun ti dager senere opp med en leiekontrakt med den iranskfødte naboen som var datert 30. november. 2006 Naboen har ikke besvart Resetts henvendelser og ifølge TV 2 vil han verken bekrefte at leieforholdet var ekte eller uttale seg på noen måte om det. Det er kanskje ikke så rart da han her kan bli dratt inn i en svindelsak. Det er ubehagelig selv om den ser ut til å være foreldet da strafferammen ikke er høy nok.

annonse

Tajiks har sagt til VG at hun aldri benyttet leieforholdet, men at hun likevel skulle ha skattefradrag fordi hun betalte til foreldrene for å bo der da hun var i Rogaland. Hun hevder nå det var «uryddig» at hun ikke opplyste SMK om at leiekontrakten hun oppga, og som de la til grunn, ikke lenger var gjeldende. Men det er derfor spørsmålet om når hun meldte flytting i Folkeregisteret til og fra naboen er høyst relevant. For hvorfor meldte hun flytting hvis hun aldri faktisk bodde der? Og hvor lenge var hun folkeregistrert hos «naboen»? At ikke Tajik vil svare på dette enkle spørsmål, et svar hun selv enkelt kan få fra Folkeregisteret hvis hun ikke husker det, er i seg selv noe som indikerer at svaret vil vise at det har pågått bevisst bedrag fra hennes side for å oppnå en skattefordel hun ellers ikke trodde hun hadde krav på.

Les også: Mener Ropstads sak var «mindre alvorlig» enn Tajiks

Tajik lot som hun bodde et sted hun ikke gjorde for å unngå skatt. Hun trodde nok ikke den gang at det holdt å betale for seg hos foreldrene og gjorde derfor en avtale med en familievenn. TV 2 har i spørsmål indikert at Tajik bør svare på om hele kontrakten var noe hun selv satte opp, men underskriften på kontrakten kan like gjerne være fra naboen selv.

annonse

Når en profilert politiker ikke vil svare pressen, er det som regel en indikasjon på at de har noe å skjule. Det er det Resett mistenker er tilfellet også når en annen Ap-politiker, stortingspresident Masud Gharahkhani, ikke vil svare på spørsmål om han har eller har hatt iransk pass. Hadde han ikke hatt det eller brukt det på reiser til Iran, ville han svart oss uten opphold.

Til forskjell fra saken om Gharahkhani hvor Resett er det eneste mediet som stiller spørsmål, har de fleste store mediene fulgt opp VGs avsløring om Tajik. Det var også tema hos Fredrik Solvang på NRK Debatten tirsdag.

Les også: Tajik betaler ekstra skatt for å prøve å redde seg ut av pendlerbolig-saken

Det virker derfor å være tilstrekkelig mye prestisje på spill også for mediene til at Ap-nestleder og statsråd Tajik ikke slipper av kroken selv etter dette utspillet om at hun vil betale skatt. For det er ikke pengene det nå står på. Det er at Tajik bevisst fabrikerte en kontrakt i den hensikt å slippe skatt, og at hun nå nekter å innrømme det eller gi opplysninger som skulle kunne endre inntrykket av at hun har jukset helt bevisst.

Det skal mye til om Tajik slipper unna med dette nå. Hun har fått fiender i mediene, i tillegg til de hun utvilsomt også har innad i Ap.

Tajiks grunnleggende problem er at sannheten om flyttingen neppe tåler dagens lys. Dermed vil hun stadig måtte skjule den så lenge noen spør. Det skal et iskaldt og beregnende hode til for å stå mot det presset juristen fra Rogaland nå utsettes for.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474