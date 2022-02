– Dette er en planlagt prosedyre. I slike saker som nå er det et sett med tiltak som må iverksettes, blant annet av sikkerhetsmessige årsaker, sier vedkommende.

Russland er representert i Ukraina ved sin ambassade i Kiev, samt generalkonsulater i Kharkov, Odessa og Lvov.

– Russland vil gi et sterkt svar

En talsperson for det russiske utenriksdepartementet sa i dag at Russland snart vil evakuere ansatte ved sine utenriksstasjoner i Ukraina for å beskytte livene og sikkerheten til ansatte.

Talspersonen sa også at Russland vil gi et sterkt svar på de varslede økonomiske sanksjonene som er kommet i dag og at landets reaksjoner ikke nødvendigvis vil være av symetrisk art og han påsto videre at sanksoner ikke ville påvirke Russlands vilje til «å forsvare sine interesser».

– USA er overbevist om at de fortsatt har rett til å påtvinge alle sine egne regler for verdensordenen, skriver det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse i dag.