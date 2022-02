annonse

annonse

Eieren av den rumenske fotballklubben Steaua Bucharest har sensasjonelt kunngjort at klubben vil utestenge alle spillere som har tatt koronavaksinen.

Gigi Becali – en rumensk forretningsmann og politiker – sa at han ikke tillater vaksinerte spillere å spille lenger fordi de er «ikke har energi», skriver Daily Mail.

Becali hevder at folk som er vaksinert mot koronaviruset dør på sykehus, i motsetning til de som ikke øsnker å ta koronasprøyten.

annonse

Han hevdet også at spillere hos de rumenske rivalene CFR Cluj og Rapid Bucuresti sliter etter at spillerne er blitt vaksinert.

– Du kommer til å le, men jeg har kanskje rett. De vaksinerte mister kreftene. Det er vitenskapelig, sa han ifølge den rumenske journalisten Emanuel Rosu, skriver Daily Mail.

FC Steaua Bucharest owner Gigi Becali says he is BANNING Covid19 vaccinated from playing in his team as he says they are now 'powerless' and 'those vaccinated lose their strength. That’s something scientific.' pic.twitter.com/vK3c8dphC2

— UNN (@UnityNewsNet) February 23, 2022