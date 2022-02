Men flertallet stemte for å la Innlandet fylke bestå. Ifølge VG stemte 34 for å videreføre Innlandet, mens 23 stemte for å dele opp fylket.

Det var knyttet spenning til om det for eksempel ville bli noen utbrytere fra Arbeiderpartiet, men alle partiets representanter stemte for å beholde Innlandet.

– Demokratisk skandale

Det ble holdt folkeavstemning om saken mellom 10. og 17. februar. 46,72 prosent av befolkningen deltok i avstemningen. Blant disse stemte 50,75 prosent for å splitte opp Innlandet.

Folkeavstemningen var rådgivende og dermed ikke bindende for politikerne. Trygve Slagsvold Vedum (Sp), finansminister og tilhenger av fylkesskilsmisser, sa tidligere onsdag til NRK at han er overrasket over at Arbeiderpartiet valgte å gå for å beholde Innlandet.

– Dagen i dag går inn i historien som dagen et fylkesting overkjørte et flertall i en folkeavstemning. En demokratisk skandale, sa Torleik Svelle fra Senterpartiet fra talerstolen ifølge Hamar Arbeiderblad.

Rødts stortingspolitiker Tobias Drevland Lund sier at det er fryktelig trist at fylkespolitikerne ikke lyttet til flertallet.

– Et stort flertall av dem som avga stemmen sin i Oppland, 58 prosent, sa nei til Innlandet. Og i et ekteskap bør vel begge parter være villige til å dele livet sammen, hvis ikke er det vel et tvangsekteskap?

Opphetet debatt

Debatten om hvorvidt fylket skulle deles opp har vært tidvis opphetet. Det kom også fram i behandlingen av saken i fylkestinget.

– Diktatur, idioter og forbanna svikere. Dette er kun tre enkle eksempler på hva vi har kunnet lese om oss selv i diverse kommentarfelt de siste månedene, sa Gjertrud Nordal fra Høyre.

– Det er ikke til å komme unna at det for mange har vært tøffe tak. Så tøft at enkelte representanter har vært nødt til å anmelde noen forhold til politiet, sa hun videre.