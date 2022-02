annonse

annonse

Putins plan er ond og effektiv realpolitikk.

Putins første trekk var anerkjennelse av Donetsk og Luhansk. Men det er bare begynnelsen, ser det ut som. Vestlige ledere sier fortsatt offentlig at de mener Russland kan komme til å invadere større deler av Ukraina, inkludert true hovedstaden Kyiv.

Putins timelange tale om Ukraina på mandag var en nedsnakking som lett kan forstås som en forberedelse på å knuse naboen. Ukraina skyldte sin eksistens til russiske avgjørelser i fortiden. De var knapt noen egen nasjon og deres ledere hadde vanstyrt landet.

annonse

Separatistene i Donbas-regionen, som er en samlebetegnelse på Donetsk og Luhansk, kontrollerer bare omlag 1/3 av det opprinnelige territoriet til regionene i det ukrainske styresystemet. Under kontroll av separatistene er omlag 3,6 millioner mennesker.

Russiske talspersoner har kommet med uklare og til dels motstridende signaler på om det er områder separatistene per nå kontrollerer som er anerkjent som uavhengig eller om det gjelder det videre territoriet.

annonse

Denne uklarheten er trolig bevisst. Det skaper usikkerhet om det i så fall kommer en offensiv fra russiske styrker for å etablere grenser lengre vest der ukrainske styrker nå holder territorier. I så fall innebærer en slik utvidet anerkjennelse truslene om kamphandlinger direkte mellom russiske og ukrainske styrker.

En slik trussel kan komme raskt, eller ta langt tid å materialisere seg. Mye tyder på at Putin ikke har hastverk. Det strategiske målet er å skyve USA, Nato og EUs innflytelsessfære vestover. Og måten han vil gjøre det på innebærer 1) å vise Vestens maktesløshet i Russlands nærområder og 2) sørge for at ukrainerne får et så dårlig liv som mulig for å tydeliggjøre kostnadene ved å utfordre Russland og søke vestover.

Putins kalkyle er trolig at et Ukraina som stadig trues av krig og endog full okkupasjon, vil rammes økonomisk på både kort og lang sikt. Internasjonal kapital og selskaper vil ikke risikere å investere under slike omstendigheter. Ukrainske leverandører vil bli ansett som risikable i internasjonale verdikjeder og kuttet ut. Dermed ender landet opp som enda mer avhengig av direkte pengeoverføringer og bistand fra Vesten. Dette legger igjen til rette for korrupsjon og misnøye med myndighetene.

En stadig trussel om fiendskap og krig med Russland, samt fortsatt økonomiske problemer, vil mest sannsynlig også radikalisere deler av den ukrainske befolkningen og styrke de proto-fascistiske kreftene som allerede er en faktor i Ukraina. Se for eksempel denne kommentarartikkelen i Reuters. En slik radikalisering vil gjøre skam på Vestens påstand om at Ukraina er et liberalt demokrati verdt å støtte.

Les også: Putins grenseløse kynisme (+)

USA, EU og andre vestlige land har vedtatt økonomiske sanskjoner og varslet enda flere. Dette har de truet med lenge og er ingen overraskelse for noen. Putin har også visst det, men har fortsatt med sine trusler og manøvrer likevel. Det er ingen grunn til å tro at sanksjonene lenger spiller inn på hva han kommer til å gjøre. Nå er kortene kastet og enhver pretensjon om å spille etter vestlige regler er forlatt. Putin driver et realpolitisk maktspill. Det står mer på spill for ham og hans versjon av Russland når det gjelder Ukraina enn det gjør for USA og dets europeiske allierte. Dermed er det gitt hvem som sitter med initiativet og kommer til å presse på.

Likevel er det knapt noe valg Biden og hans allierte har. Det eneste verktøyet de er villige til å bruke er et som ikke koster for mye for dem og deres befolkninger. Og det er sanksjoner. Og «noe» må de tross alt svare med for å late som de ikke er maktesløse og uten ryggrad. De symbolske økte troppeforflytningene øst i Nato betyr ingen verdens ting. Det er foreløpig ikke Nato Putin truer, det er Ukraina. Og for Ukraina kommer ikke Vesten til å kjempe militært.

Det er etter min mening beklagelig at Nato var så lite realistiske om sin egen makt og de geopolitiske fakta at de i praksis inviterte Ukraina og Georgia inn i alliansen i 2008. Vestens problem etter den kalde krigen har vært en naiv og utopisk tilnærming til internasjonal politikk. Man har trodd at demokrati i egen ånd kunne spres overalt. Slik sett må Vesten ta selvkritikk for å ha lagt til rette for det tilbakeslag som nå skjer.

annonse

Les også: Putin ydmyket etterretningssjefen på TV: – Snakk, snakk, snakk, så vi forstår

Men det er en ting å kritisere vestlige ledere for å ha ekspandert Nato og egen innflytelse utover den sfære man reelt sett var villig til å forsvare når noen (Russland) utfordret oss, og det er noe annet å klappe Putin på skuldrene for det han kynisk gjør. Ja, Putin kjører på og fremstår som en sterk mann og han setter vestlige ledere i et tafatt og hjelpeløst lys. Men det som skjer i Ukraina, er ikke noe som tjener vestlige interesser. Dermed bør politikere i USA og Europa også være forsiktige med å anerkjenne Putins taktikk og strategi. En slik vestlig «anerkjennelse» av den realpolitiske utøvelsen på vegne av egne og Russlands strategiske interesser, bør heller foretas blant akademikere og strateger.

Det Putin nå gjør er noe vi bør ta lærdom av, slik at vi unngår å strekke oss strategisk for langt i fremtiden, men å rose ham offentlig er lite taktisk, uansett hvor sant man måtte mene det er at Putin inntil videre har utmanøvrert våre egne utopiske ledere.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474