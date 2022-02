annonse

En jussprofessor med lang erfaring fra Skatteetaten mener det virker som om Hadia Tajik skaffet seg boutgifter for å unngå skatt.

Hadia Tajik selv viser absolutt ingen tegn til anger eller skyld og kaller professorens uttalelse for spekulativ.

Professor emeritus Arvid Aage Skaar er imidlertid klar på at leiekontrakten arbeids- og inkluderingsminister Tajik (Ap) la fram da hun ble politisk rådgiver og fikk tildelt pendlerbolig i 2006, ble lagt frem for å unngå skatt, skriver VG.

– Omstendighetene VG har gjengitt tyder klart på at leiekontrakten ble inngått med forsett fra hennes side og at den ga skattefordeler. Den ble sendt inn etter at Tajik fikk vite at hun ikke oppfylte vilkårene for skattefritak for pendlerboligen, fordi hun ikke hadde bokostnader på hjemstedet, sier Skaar, som blant annet har jobbet ved Oslo ligningskontor og vært kontorsjef i Skattedirektoratet.

Rødts Mimir Kristjansson er også kritisk til både selve saken og Tajiks oppførsel.

– Denne saken tar seg ekstremt dårlig ut, sa Kristjansson, som etterlyste større ydmykhet fra Tajik i saken.

Resett kontaktet Kristjansson for en mer utfyllende kommentar, men han henviste da til Rødts leder.

– Det er Bjørnar Moxnes som holder i denne saken for oss.

Resett kontaktet så Moxnes, men har foreløpig ikke fått noe svar fra ham.

Hadia Tajik raser mot professoren og skriver til VG at «påstandene til Skaar er spekulative og feilaktige».

– Han uttaler seg om motiver jeg ikke har hatt. Avkrysningen i skjemaet som lå til grunn for tildeling av pendlerbolig, var helt riktig, og det innebar at jeg hadde boutgifter i Rogaland.

Tajik unnskylder rettingen av skjemaet etter at hun fikk vite at hun måtte betale skatt av pendlerboligen på følgende måte:

– Dokumentasjonen var ikke oppdatert, og det var uryddig.

