Tidligere Liverpool-spiller Steve McManaman mener Manchester United-spiller Paul Pogba er for treg til å spille for City eller Liverpool.

Tidligere denne uken uttalte Paul Scholes at Uniteds midtbane-profil Paul Pogba er den eneste som kunne gått inn på laget til Liverpool.

Uttalelsen kom etter at Pogba selv uttalte at han er åpen for å gå til andre Premier League-klubber når kontrakten hans går ut til sommeren. De tre klubbene som nevnes i engelsk presse er Chelsea, Manchester City og Liverpool.

– For treg

Sist gang Pogba møtte Liverpool ble han ydmyket. Han ble utvist etter bare ti minutter på banen i 5-0-tapet på Old Trafford.

Mange har stusset over at 28-åringen linkes til sine største rivaler, deriblant Liverpool.

Tidligere Liverpool, Manchester City og Real Madrid-spiller Steve McManaman vil ikke være på Pogba-skryten. I et nytt intervju sier han at han blir sjokkert hvis noen av Uniteds rivaler kjøper franskmannen, melder Fotball365.

– Hvis Paul Pogba skulle bytte til en av Manchester Uniteds Premier League-rivaler, ville jeg ikke blitt sjokkert… Jeg ville blitt utrolig sjokkert.

McManaman sier Pogba er for treg.

– Paul Pogbas form for Manchester United de siste fem årene har ikke vært god nok til at han kan gå og spille for Manchester City eller Liverpool. Hans rykte er utmerket, selvfølgelig er det det. Men ryktet hans er i Frankrike-drakta og Juventus-drakta. Det er ikke i Manchester United-drakta. Spillestilen hans er for treg for Man City eller Liverpool.

Paul Pogbas kontrakt med Manchester United utgår til sommeren. Han kan da flytte til en annen klubb gratis.

