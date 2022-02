annonse

Den franske presidenten Emmanuel Macron opptrer uverdig foran presidentvalget i april.

Kritikerne hevder at Macron misbruker sin posisjon som president og det franske formannskapet i EU til å promotere seg selv, mens han samtidig haler ut tiden så mye han kan før han erklærer seg som kandidat, skriver NTB.

Det er ingen hemmelighet hva som er Macrons intensjoner, men presidenten sier at han ikke vil ta en avgjørelse før han har covid-19 mer under kontroll.

Høyreorienterte Eric Zemmour, som er Macrons hovedutfordrer, anklager presidenten for å bruke pandemien til å få velgerne til å glemme det Zemmour kaller «Frankrikes forfall», ifølge nyhetsbyrået AP.

Han får støtte av Marine Le Pen som mener at presidenten utnytter pandemien til å starte sin egen valgkamp.

– Alt til sin tid, sier Macron selv som lover penger i hytt og pine ved reiser rundt i hjemlandet.

Xavier Bertrand, som aktivt driver valgkamp for den konservative Valérie Pécresse, er forbannet over dette.

– Dette var et besøk fra en presidentkandidat, fylt med løgner og usannheter. Hykleriet må stanse. Republikken kan ikke betale for valgkampturneer, sa han etter at presidenten lovte 100 millioner euro (1 milliard norske kroner) i friske bevilgninger til et tidligere gruvesamfunn.

Den republikanske partilederen Christian Jacob, har klaget Macron inn til den nasjonale kommisjonen for valgkampfinansiering, etter presidentens opptreden nord i Frankrike.

Frankrike har nemlig svært strenge regler for finansiering av presidentvalgkamper. Kandidatene får ikke lov til å bruke mer enn 16,8 millioner euro (170 millioner kroner) i første runde. Kandidatene som når andre runde i valget, kan i tillegg bruke 5,6 millioner euro (56 millioner kroner) i den avgjørende innspurten. Hvis en kandidat får mer enn 5 prosent av stemmene, blir halvparten av utgiftene refundert etter valget.

Macron får sågar kritikk også fra venstresiden.

– Selv om Macron sier mye positivt om klimatiltak, må han holdes ansvarlig for sine fem år ved makten. Da vil han gå inn i historien som en handlingsløs klimapresident, sier De grønnes presidentkandidat Yannick Jadot.

