I et blogginnlegg på Civita hjemmesider skriver leder Kristin Clemet at det nåværende arbeidsminister Hadia Tajik gjorde seg skyldig i fra 2006 til «forveksling ligner den såkalte Ropstad-saken».

– Tajik prøver å pynte på sin sak ved gjentatte ganger å vise til at hun var 23 år, og at det er 15 år siden det skjedde, men det er umulig å forstå hva dette har med saken å gjøre. Hun søkte SMK om pendlerleilighet den 1.12. og oppga da at hun ikke hadde andre boutgifter. Noen dager senere, etter at hun har fått vite at pendlerboligen var skattepliktig, legger hun frem en leiekontrakt som viser at hun likevel har boutgifter, og denne kontrakten er datert 30.11, skriver Clemet.

Som en politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet på den burde Tajik vite at det er galt å lage «fiktive leiekontrakter.»

– En politisk rådgiver, som eksplisitt har blitt gjort oppmerksom på at en pendlerbolig er skattepliktig, dersom hun ikke har andre boutgifter, vet, og bør også vite, at det er galt ikke å betale skatt, dersom hun de facto ikke har andre boutgifter. Tajik påstår at hun har hatt det, men har ingen dokumentasjon og kan ikke huske noe om omfanget på utgiftene. Det er tydeligvis heller ingen som kan hjelpe henne med å dokumentere dette. Hun har altså ikke gjort noe for å slippe senere beskyldninger om at hun snøt på skatten, fortsetter den innflytelsesrike Høyre-ideologen.

Clemet viser videre til Kjell Ingolf Ropstads sak. Han var sannferdig i det han oppga til Statsministerens kontor (SMK).

Fra 2010 til 2019 hadde Kjell Ingolf Ropstad (KrF) pendlerleilighet på Stortingets regning. Men da ble han statsråd og fikk statsrådsbolig. SNK krevde svar på om han hadd utgifter til egen bolig på hjemstedet. Det er et krav for å slippe skatt på pendlerboligen.

Ingen på Stortinget hadde spurt Ropstad om det. Derfor hadde han heller ikke betalt skatt av pendlerboligen han hadde som stortingsrepresentant. Så avslørte Aftenposten hvordan KrF-lederen la en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådsboligen.

Han fikk foreldrene til sende ham en regning for faste utgifter på barndomshjemmet for 2020. Regningen skulle han betale for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter til egen bolig, hevdet avisen.

Ropstad rapporterte inn til SMK at han hadde utgifter til egen bolig, men han betalte aldri en krone. Det gjorde at den daværende KrF-lederen unngikk å betale skatt av fordelen av en statsrådsbolig med verdi på 450.000 kroner. Han skulle ha betalt 175.000 kroner i skatt.

– Mindre alvorlig

Clemet er ikke tvil om alvoret.

– Tajiks sak er eldre enn Ropstads sak. Men for meg fremstår likevel Ropstads sak som mindre alvorlig enn Tajiks. Ropstad unnlot å gi opplysninger til SMK etter at han ble fortalt at det ikke var relevant for hans skattemessige situasjon – mens Tajik unnlot å gi opplysninger til SMK, selv om hun visste at dette var relevant for hennes skattemessige situasjon.

Men i mediene håndeteres dette ulikt. Det er forskjell på folk, skriver Civita-sjefen. Ropstad ble utsatt for massivt press og pågående journaluster. Tajik derimot får oppmerksomhet for sin PR «mulige PR-strategi og avledningsmanøvre.»

– I den grad Ropstad hadde en kommunikasjonsstrategi, kulminerte den i å legge seg flat, beklage og være lei seg – mens Tajiks strategi er å gå til angrep på dem som stiller berettigede spørsmål og nærmest ironisere over at hun dessverre ikke har en skoeske med kvitteringer under sengen. En som får tildelt bostøtte for utgifter han faktisk ikke har, kan neppe skylde på manglende skoesker, skriver Clemet og mener den aller største forskjellen på Ropstad og Tajik er at Kjell Ingolf Ropstad «står frem som en troverdig angrende synder».

– Ropstad fremstår for meg som mye mer tillitvekkende enn dem som bortforklarer alt med at de ikke husker noe, ikke skjønte noe eller har misforstått, eller som rett og slett bare skylder på andre, skriver Clemet med henvisning til Hadia Tajik.

