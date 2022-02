annonse

Saken endte først i forliksrådet, deretter hos Trøndelag tingrett.

Bakgrunn

Saksøker og saksøkte er naboer og bor på Stavset i Trondheim. På eiendommen til saksøker stod det et 5-6 meters høyt bjørketre, ca. 50 cm fra saksøkte sin tomtegrense.

Sommeren 2017 hadde begge parter en dialog om å klippe og forkorte det aktuelle treet som saksøkte opplevde som en belastning og ulempe relatert til sin egen eiendom.

Da det i ettertid ikke skjedde noe fra saksøker sin side, besluttet saksøkte i april 2020 for selv å kutte ned noen av greinene på bjørketreet han mente var en hindring og hemsko for både utsyn og løv avfall på egen eiendom, mens saksøker var bortreist.

Saksøker anmeldte hendelsen til politiet som skadeverk, men denne anmeldelsen ble henlagt få dager etterpå.

Saksøkers sønn, som i etterkant har opptrådt som sin mors Prosessfullmektig, kontaktet en sertifisert arborist. Denne spesialisten konkluderte med at det bjørketreet det her var snakk om, var skadet i så stor grad at det ikke lenger var levedyktig.

I tillegg, sendte saksøkers sønn en faktura til saksøkte pålydende kr. 30 000,- på bakgrunn av fjerning av bjørketreet, dens rot med mer.

Ovennevnte faktura ble ikke betalt, hvorpå et varsel om søksmål ble skikket til Trondheim forliksråd.

Forliksrådet

Den 27. oktober 2021, avsa Trondheim Forliksråd følgende domsslutning:

Saksøkte dømmes til innen 14 dager fra dommens forkynnelse å betale til saksøker kr. 4000,00. Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Trøndelag tingrett

Den 12. desember 2021 tok saksøker ut stevning for Trøndelag tingrett med krav om overprøving av forliksrådets avgjørelse.

Dette til tross for at saksøkte allerede hadde innbetalt kr. 15 000,- for gravemaskinarbeid til entreprenør, samt kr. 4 000,- for gjenoppretting av det aktuelle treet.

Dommerfullmektig. Anna Karoline Hellesvik Engh, presiserte følgende:

– på bakgrunn av fremlagte bilder og vitneforklaring fra saksøker sin Prosessfullmektig legger retten til grunn at treet utgjorde et visst bidrag i saksøker hage samt at det skjermet noe for utsyn og trafikk, men kan ikke se at treet hadde noen nevneverdig betydning utover dette.

I pristilbudet er det tatt utgangspunkt i gjenskaffelse av et tre av samme størrelse som det eksisterende.

Retten er imidlertid av den oppfatning at et noe lavere tre vil utgjøre samme bidrag i saksøkers hage samt skjerme i mer eller mindre grad.

Videre peker retten på at det eksisterende treet var i dårlig forfatning som følge av sviktende vedlikehold og viser blant annet til at to hovedgreiner knakk ved lett berøring.

På denne bakgrunn vil det etter rettens skjønn være fornuftig å gjenskaffe et noe mindre og håndterlig tre som også er enklere å vedlikeholde.

Retten peker videre på at treet er plassert i et tettbygd strøk med korte avstander mellom boligene og at mindre og godt vedlikeholdte trær egner seg bedre enn store trær som ikke vedlikeholdes og som også skaper ulemper ved nedfall på naboeiendommene.



Dom

Saksøkte frifinnes. Hver av partene dekker sine saksomkostninger

Kommentar

Hva er lesernes mening i denne straffesaken?

Skal vårt rettssystem til stadighet belemres med stevninger og derpå følgende rettsavgjørelser som partene det her gjelder åpenbart burde ha vært håndtert seg imellom?

