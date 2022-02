annonse

Journalist og programleder Tron Soot-Ryen mener NRK-ansatte ikke ønsker å si fra om ting fordi de er bekymret for hva som kan skje med karrieren deres.

Soot-Ryen har vært programleder for både Norgesglasset, Her og Nå og Rett på, og annonserte på mandag at han gir seg i NRK etter 40 år, skriver Medier24.

Selv om programlederen som takket ja til en sluttpakke i en alder av 65 år, syntes det var en følelsesladet avskjed, så mener han beslutningen var riktig fordi jobben ikke er like spennende nå som før.

– Nå er det ingen reportere lengre. Det man gjør er å forberede spørsmål for en annen som er programleder. Det er mindre journalistisk interessant for en journalist, sier han.

Soot-Ryen har imidlertid noe på hjertet når det gjelder ledelsen i NRK, og hvordan han oppfatter at de håndterer kritikk.

– Da jeg begynte i NRK var det harde debatter og møter. Men etter hvert har det blitt slik at folk er redde for å si hva de mener. Jeg vil ikke si fryktkultur, men de kommer til fagforeningen, da jeg var der, men så tør de ikke å stå for det. Det er et lojalitetskrav og lydighet om å støtte ledelsen.

Soot-Ryen vil ikke kalle det som skjer nå i NRK for en fryktkultur, men understreker at det helt klart finnes begrensninger for hva folk tør å si eller ikke.

– Nei, det er veldig dramatisk og jeg vil ikke bruke det ordet. Men folk er mer bekymret for å si meningene sine nå enn da jeg begynte i NRK. I en journalistisk bedrift så skal det være debatt og gå en kule varmt. Nå tør ikke folk å si ifra fordi de er redd det vil ha omkostninger for karrieren deres, svarer Soot-Ryen.

Regionsdirektør for NRK i Midt-Norge, Eivind Undrum Jacobsen, kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Det eneste jeg vil si er at jeg vil takke Soot-Ryen for en innsats som journalist i NRK i førti år, sier han, og ønsker ikke å kommentere mer utover det.

