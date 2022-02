annonse

annonse

Det sier Vladimir Putin samtidig som han mener at landet er åpent for diplomatiske løsninger.

– Landet vårt er alltid åpent for direkte og ærlig dialog, og for leting etter diplomatiske løsninger på de mest kompliserte problemene, sa Putin i en videoinnspilt tale onsdag.

Men han understreket samtidig at Russland ikke går med på å forhandle om landets interesser.

annonse

– Russlands interesser og våre innbyggeres sikkerhet er en sak vi ikke forhandler om, sa presidenten, ifølge NTB.

I en litt skummel tale hvor Putin la vekt på landets militære makt og hærens beredskap, og at han stolte på at det stiller opp for å ivareta nasjonale interesser, så kom presidenten med noen visjoner for fremtidens russiske hær.

Russland skal satse på utvikling av avanserte våpensystemer, inkludert hypersoniske våpen, og økt satsing på digital teknologi og kunstig intelligens.

annonse

– Denne type kompleksiteter er virkelig fremtidens våpen, og er noe som i betydelig grad vil styrke vårt forsvars beredskap, sa han.

Putins tale var innspilt i anledning fedrelandsforsvarernes dag, en offentlig høytidsdag som går tilbake til sovjettiden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474