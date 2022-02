I går ble det kjent at Tyskland, som et ledd i sanksjonene mot Russland, stanset godkjenningen av gassledningen Nord Stream 2 som skulle frakte russisk gass til Europa.

annonse

256 milliarder i konfliktgevinst

Russland har de siste månedene holdt tilbake gass til Europa. investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har ifølge TV 2 regnet ut at konflikten fra oktober til januar har medført at Norge har tjent 256 milliarder kroner mer på norsk gasseksport enn året før.

Norske forbrukere har derimot måttet betalt mer for strømmen, og på grunn av Krisen i Ukraina vil dette fortsette også de neste månedene.

Sjeføkonomer og en analytikere E24 har snakket med, sier at krisen får konsekvenser for nordmenns lommebok på flere områder. Blant annet disse:

Høyere olje- og gasspriser som fører til økte drivstoffpriser.

Økte strømpriser som følge av høyere energipriser.

Høyere matvarepriser dersom «Europas kornkammer» rammes.

Raskere renteheving hvis høy prisvekst fortsetter.

annonse

– Siden Russland er en av verdens største produsenter og eksportører av olje og gass, vil en potensiell konflikt kunne få svært store følger for verdens olje- og gassmarkeder, spesielt Europas marked, sier sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea til E24.

NVE-sjef Kjetil Lund sier at høye gasspriser i Europa er den viktigste årsaken til vinterens høye strømprisene her til lands.

– Det er ikke den eneste årsaken, vær og vind betyr også mye for strømprisen, men gassprisen er den viktigste. Hvis gassprisen forblir på et høyt nivå, vil det bidra til at også norske strømpriser forblir på et høyt nivå, sier Lund til NTB.