annonse

annonse

Hadia Tajik vil betale inn ekstra skatt for årene 2006–2010 for å rydde opp i pendlerbolig-saken, opplyser Ap-nestlederen på sin Facebook-side.

– Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010.

Slik starter hun innlegget og fortsetter:

annonse

– VG har omtalt at jeg i dag ikke kan dokumentere utgiftene jeg hadde hos mine foreldre i 2006, da jeg ble tildelt pendlerbolig, og at jeg ikke oppdaterte informasjon til arbeidsgiver da jeg valgte å ikke benytte meg av leiekontrakten jeg hadde levert til dem.

– Dette er mitt ansvar, ingen andres. Jeg burde håndtert dette annerledes allerede da, ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde jeg ikke – og det beklager jeg. Men jeg kan håndtere det annerledes nå.

Artikkelen fortsetter.

annonse

– Siden jeg ikke klarer å dokumentere hvordan forholdene var for 15 år siden, tar jeg ansvar for dette ved å betale frivillig skatt for verdien av pendlerboligen for årene 2006-2010.

Innbetalings skal angivelig skje gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.

– Jeg har kontaktet Skatteetaten for å varsle innbetalingen, og bedt skatteadvokat Einar Harboe gjøre en beregning av hva skattefordelen for årene 2006–2010 utgjør. Dette kommer jeg til å betale inn, avslutter hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474