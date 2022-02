annonse

Partileder og presidentkandidat for det nasjonalkonservative partiet Rassemblement National, Marine Le Pen, suspenderte sin valgkampanje tirsdag, da hun sliter med å få de nødvendige signaturer fra borgermestre som kreves for å delta på stemmeseddelen.

Franske presidentkandidater må samle inn 500 sponsorbrev fra sittende ordførere for å bli offisielt kvalifisert.

Le Pen har så langt bare klart å sikre seg 393 slike brev, ifølge en opptelling holdt av forfatningsdomstolen. Dette melder Euronews.

Siste frist for å samle brevene er 4. mars.

Meningsmålinger gir Le Pen rundt 16 prosents oppslutning. Hun konkurrerer med sin utfordrer på høyresiden Eric Zemmour om å bli den som møter sittende president Emmanuel Macron til duell i andre valgomgang. Zemmour har 16,5 prosents oppslutning, Macron 24-25 prosent.

Bare seks kandidater har så langt oppnådd de nødvendige 500 løftene. De er Valérie Pécresse fra sentrum-høyre-partiet Republikanerne, sosialistpartiets Anne Hidalgo, De Grønnes Yannick Jadot, kommunistpartiets Fabien Roussel, sentristen Jean Lasalle og Macron.

Kandidater på ytterkantene har imidlertid slitt med å passere den pålagte terskelen.

Et demokratisk problem

Partileder for La France Insoumise, venstreradikale Jean-Luc Mélenchon, har 442 løfter. Eric Zemmour har 350 brev og kansellerte en planlagt valgkamptur til øya la Reunion forrige uke, for å bemanne telefonen og sikre ytterligere løfter.

Han sa til journalister at «det er åpenbart en hindring, det tar mye tid, alle er mobilisert».

Både Zemmour og Le Pen har bedt om opphør av en reform fra 2016 som opphevet anonymiteten til de som signerer løftene.

– Ordførere er under mye press fra departementsråd og kommuner. Opphevelsen av anonymiteten er forferdelig for demokratiet. Vi kan se at tre av de viktigste kandidatene risikerer å ikke få løftene sine, sa en av Le Pens talspersoner, medlem av EU-parlamentet Jean-Lin Lacapelle, på tirsdag.

Et annet medlem av teamet hennes beskrev det som et «faresignal».

– Selve ideen om at hun ikke kan stille som presidentkandidat vil utgjøre litt av et demokratisk problem sa Sébastien Chenu.

Statsminister Jean Castex oppfordret tirsdag folkevalgte til å «bringe sine sponsorbrev» til kandidatene i konkurransen, og understreket at et slikt skritt «ikke automatisk er synonymt med politisk støtte».

Mange ordførere, spesielt i landlige områder, er motvillige til å vise offentlig hvem de har skrevet sponsorbrev for.

Castex sa at han vil motta sammenslutninger av lokale folkevalgte torsdag morgen for å «diskutere denne situasjonen sammen … fordi det er et dypt demokratisk spørsmål».

Førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur ved Høgskolen i Østfold, Franck Orban, skriver på Twitter at «venstresiden er overrepresentert hva gjelder antall kandidater med underskrifter vs. reell oppslutning».

